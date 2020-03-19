Контроль оставлю за собой. Кожемяко ввёл режим повышенной готовности к коронавирусу

Тем, кто вернулся из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран, где наблюдается неблагоприятная ситуация из-за коронавируса, нужно вызвать врача на дом и самоизолироваться дома на 14 дней с момента прибытия в край.