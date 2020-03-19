vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2020, 06:18

Published 19 марта 2020, 06:18

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

мыть руки

Контроль оставлю за собой. Кожемяко ввёл режим повышенной готовности к коронавирусу

19 марта 2020, 06:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. мыть руки
Сюжет
COVID-19
Режим повышенной готовности вводится в Приморском крае. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Кожемяко.

Так, в постановлении говорится о введении на территории края режима повышенной готовности. Жителям края не рекомендуют выезжать за пределы России, отказаться от посещений мест массового скопления людей, больших мероприятий.

Тем, кто вернулся из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран, где наблюдается неблагоприятная ситуация из-за коронавируса, нужно вызвать врача на дом и самоизолироваться дома на 14 дней с момента прибытия в край.

Работодателям рекомендовано воздержаться от направления сотрудников в командировки в другие страны, измерять всем сотрудникам температуру тела, оказывать содействие в самоизоляции, проводить совещания дистанционно.

Кроме того, администрации торговых центров, развлекательных учреждений транспорта обязали проводить дезинфекцию.

«Контроль за исполнение настоящего постановления оставлю за собой», — говорится в документе за подписью главы региона.

Отметим, что в Приморье по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако отменены некоторые выступления знаменитостей, введены карантинные меры, некоторые приморцы перешли на домашний режим работы.

Материалы по теме
В Приморье можно провериться на коронавирус бесплатно — список пунктовРоссиян могут перевести на удалённый режим работы из-за коронавируса
#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика