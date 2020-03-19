Контроль оставлю за собой. Кожемяко ввёл режим повышенной готовности к коронавирусу

Posted 19 марта 2020, 06:18
Published 19 марта 2020, 06:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Так, в постановлении говорится о введении на территории края режима повышенной готовности. Жителям края не рекомендуют выезжать за пределы России, отказаться от посещений мест массового скопления людей, больших мероприятий.
Тем, кто вернулся из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран, где наблюдается неблагоприятная ситуация из-за коронавируса, нужно вызвать врача на дом и самоизолироваться дома на 14 дней с момента прибытия в край.
Работодателям рекомендовано воздержаться от направления сотрудников в командировки в другие страны, измерять всем сотрудникам температуру тела, оказывать содействие в самоизоляции, проводить совещания дистанционно.
Кроме того, администрации торговых центров, развлекательных учреждений транспорта обязали проводить дезинфекцию.
«Контроль за исполнение настоящего постановления оставлю за собой», — говорится в документе за подписью главы региона.
Отметим, что в Приморье по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако отменены некоторые выступления знаменитостей, введены карантинные меры, некоторые приморцы перешли на домашний режим работы.