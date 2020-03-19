Пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом, умерла в Москве

Posted 19 марта 2020, 12:36
Published 19 марта 2020, 12:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Между тем, как сообщает Телеграм-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы», причиной смерти 79-летней москвички стала не коронавирусная инфекция, а оторвавшийся тромб.
По данным главного патологоанатома столицы, доктора медицинских наук, профессора Олега Зайратьянца, причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия лёгочной артерии - это выяснилось после вскрытия пациентки. Кроме того, как подчеркнул врач, пожилая женщина страдала различными серьёзными заболеваниями.
«Причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в лёгких не было. Тяжёлые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», — рассказал главный патологоанатом Москвы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по состоянию на четверг, 19 марта, коронавирусом в мире заразились уже 220346 человек, почти 9 тысяч скончались. От опасной инфекции излечились более 85 тысяч человек. В России COVID-19 подхватили 147 человек.