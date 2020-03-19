Пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом, умерла в Москве

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по состоянию на четверг, 19 марта, коронавирусом в мире заразились уже 220346 человек, почти 9 тысяч скончались. От опасной инфекции излечились более 85 тысяч человек. В России COVID-19 подхватили 147 человек.