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Posted 19 марта 2020, 12:36

Published 19 марта 2020, 12:36

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

больница

Пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом, умерла в Москве

19 марта 2020, 12:36
Фото: Медиахолдинг1Mi. больница
Заразившаяся коронавирусом пожилая женщина умерла в Москве.

Между тем, как сообщает Телеграм-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы», причиной смерти 79-летней москвички стала не коронавирусная инфекция, а оторвавшийся тромб.

По данным главного патологоанатома столицы, доктора медицинских наук, профессора Олега Зайратьянца, причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия лёгочной артерии - это выяснилось после вскрытия пациентки. Кроме того, как подчеркнул врач, пожилая женщина страдала различными серьёзными заболеваниями.

«Причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в лёгких не было. Тяжёлые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», — рассказал главный патологоанатом Москвы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по состоянию на четверг, 19 марта, коронавирусом в мире заразились уже 220346 человек, почти 9 тысяч скончались. От опасной инфекции излечились более 85 тысяч человек. В России COVID-19 подхватили 147 человек.

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#Новости#Россия
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