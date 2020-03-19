Владивосток на костях: как горожане хоронят своих питомцев

Posted 19 марта 2020, 05:17
Published 19 марта 2020, 05:17
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сбежал и больше не вернётся.
Владивосток стоит на костях. И не обязательно костях людских. В парках, скверах и лесах города закопаны сотни тысяч останков собак и кошек. Посчитать несложно: в городе проживает примерно 600 тысяч человек. У каждого третьего есть Мурка или Жучка. За свою жизнь человек держит не менее десятка кошек и с полдюжины собак — их-то век короток, всего — 8-15 лет. Вот и получается миллион могилок на один только Владивосток.
Вечером, в городской парк, который уже покинули последние посетители, вошел мужчина. В руках он нёс небольшую коробку из- под женских сапожек. Следом за ним шла женщина с небольшой садовой лопаткой. Выбрав место, мужчина выкопал глубокую яму под старым тополем, положил в неё коробку и забросал землей. Женщина положила сверху несколько цветов и заплакала.
Эти строки звучат как начало стандартного голливудского хоррора, но они исчерпывающе описывают вполне обычную для жителей нашего города процедуру — захоронение своего домашнего питомца. Чаще всего люди, в чьей семье произошло такое горе, не думают о правилах или каких-то регламентах захоронения. Первая мысль, которая приходит в голову — полянка, коробка, лопатка. Но как в действительности должен выглядеть этот процесс?
Владельцы собак, с которыми удалось побеседовать корреспонденту издания, на вопрос о захоронении своих питомцев отвечали, что животные, скорее всего, будут захоронены в лесу. О каких-то других способах они не слышали, к тому же захоронение по старинке не требует большого количества средств или времени. В частном секторе эта проблема решается проще всего — питомцев хоронят в черте своего участка. А как быть жителю многоэтажки? Похоронить в клумбе у подъезда?
Маленькие дети в России, когда умирает их питомец, иногда хоронят его сами. Как правило, это происходит на придомовой территории и представляет целый похоронный ритуал. На клумбе под балконами палкой выкапывается ямка, туда кладётся безвременно ушедший попугайчик, хомячок или рыбка. Ямка закапывается и украшается сверху разноцветными стеклышками, камушками, фантиками. Иногда крестиком из веточек…
Дети растут, и их животные становятся больше. Но век животного недолог и уже взрослый повторяет тот же самый ритуал, отбросив все лишние детали. Он также сам хоронит животное, но уже не на клумбе, а в лесу. И яму копает не палкой, а лопатой.
Похоронить или сжечь?
Сторожевой пес долго не мучился, прожив долгие двенадцать лет в будке однажды утром он просто не проснулся. Остывшее тело обнаружила проснувшаяся первой бабушка. Она завернула собаку в одеяло и закопала в самом дальнем конце огорода рядом с забором. Внукам она сказала тоже, что говорила когда помер кот. Питомец сбежал.
В одной из ветеринарных клиник корреспонденту агентства сообщили, что сегодня не обязательно везти своего питомца в лес, чтобы зарыть его под сосенкой. В больших городах умерших домашних животных кремируют. Процедура может производиться в индивидуальном порядке, если человек хочет получить прах своего животного или в общем, если прах ему не нужен. Стоимость кремации животного начинается от двухсот рублей за один килограмм.
«Домашние животные, к сожалению, умирают, это общеизвестный факт. Если у человека погиб питомец, то он может обратиться в любую ветеринарную клинику, ему окажут услугу по кремации тела. Так как животное не очеловечено, стоимость этой услуги рассчитывается по весу», — сообщила коммерческий директор ветеринарной клиники Евгения Воробьёва.
Стало быть, животных кремируют и для этого есть какие-то специальные организации. Можно ли самому, без посредничества зооклиники туда обратиться?
В МУП «Некрополь» корреспонденту агентства объявили, что крематорий, находящийся в ведении предприятия не оказывает таких услуг. Другой крематорий, расположенный в пригороде города Артёма, тоже. Администратор этого крематория сообщил, что уже лет пять кремация домашних животных у них не производится и если «где-то и сжигают животных, то, скорее всего на мусороперерабатывающих заводах».
Эта версия была решительно отвергнута первым заместителем директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергеем Лазаревым.
«Могу ответственно заявить, что мы таким не занимаемся. Для такого у нас даже нет необходимых мощностей», — сказал Лазарев.
В конце концов, корреспонденту удалось обнаружить компанию, оказывающую услуги кремации животных — «Фактор-Приморье». В самой компании рассказали подробности того, как происходит процесс кремации домашних питомцев.
«У нас есть крематоры, которые мы используем в своей основной деятельности. В воскресенье печи освобождаются, и мы можем кремировать животных. В случае, если это индивидуальная кремация, прах выдается хозяину в запакованном чёрном целлофановом пакете», — пояснила администратор компании.
Кроме того, она рассказала, что летом люди практически не обращаются в компанию и закапывают животных самостоятельно. Зимой, когда земля промерзает, процесс захоронения становится проблематичным и количество обращений возрастает.
Женщина ломиком долбит промёрзшую землю на краю лесополосы в пригороде. Оторвав небольшой кусок земли она отбрасывает его в сторону и делает небольшой перерыв. За её спиной на заднем сидении автомобиля лежит завернутая в простыню овчарка.
А как у них?
Директор благотворительного фонда «Умка» Екатерина Кириллова отметила, что передавая людям своих подопечных, они дают им все необходимые рекомендации на все случаи, куда входит рекомендация и на случай если питомец скончается. Фонд советует хозяевам животных «идти цивилизованным путём» и обращаться к организации, занимающейся кремацией. Это связано с тем, что закопанное в лесу тело «друга человека» может быть инфицировано или выкопано другими животными. Получается, что это, в первую очередь, небезопасно.
На лестничной клетке в коробке из-под обуви, заполненной старыми тряпками, сидели котята. Мокрые и голодные они жалобно мяукали, но на звук никто не выходил. К моменту, когда коробку обнаружили местные дети, несколько обессилевших котят уже скончались. Дети похоронили их на поляне за домом, украсив маленькие могилки одуванчиками. Оставшиеся в живых котята скоро окажутся на рынке в коробке с надписью «В добрые руки».
Кроме того, захоронение животных в местах для этого непредназначенных может привести к неприятным последствиям. Профессор Александр Ишевский пояснил, чем опасно стихийное захоронение питомцев:
«Все зависит от количества и от концентрации этих захоронений. Мы с вами органические животные тоже. У природы есть естественная микрофлора, которая будет потихоньку разлагать. Если большая концентрация захоронений близко к грунтовым водам, тогда происходит заражение органическое. Если попить сырой такой водички, то это может закончиться серьезным отравлением».
Конечно в таком случае было бы логично определить безопасное место для захоронения питомцев, далекое от грунтовых вод, например — задворки городских кладбищ, но в России захоронение животных в землю запрещено законодательством, а погибший питомец после смерти превращается из милого пёсика в биологические отходы.
Во многих цивилизованных странах есть специальные кладбища, где люди могут похоронить своих питомцев. К сожалению в России до такого гуманизма ещё далеко. Самое известное кладбище домашних животных находится в Нью-Йорке, открытое несколько столетий назад сегодня оно внесено в Национальный реестр исторических мест США.
Возникает резонный вопрос — когда наши власти обратят внимание и на эту проблему захоронения домашних животных. Неужели у губернатора или мэра нет собственных четвероногих друзей?
Все опрошенные корреспондентом агентства приморцы, будь то официальные лица или просто владельцы домашних животных, не верят в то, что российские граждане в ближайшее время станут обращаться в специальные компании для кремации своих подопечных. Традиция и ритуал сильнее правил и регламентов, так что можно с уверенностью сказать, что и в будущем городские парки будут выполнять функцию «кладбищ домашних животных». Но ведь это неправильно?