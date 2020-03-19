Владивосток на костях: как горожане хоронят своих питомцев

Владельцы собак, с которыми удалось побеседовать корреспонденту издания, на вопрос о захоронении своих питомцев отвечали, что животные, скорее всего, будут захоронены в лесу. О каких-то других способах они не слышали, к тому же захоронение по старинке не требует большого количества средств или времени. В частном секторе эта проблема решается проще всего — питомцев хоронят в черте своего участка. А как быть жителю многоэтажки? Похоронить в клумбе у подъезда?