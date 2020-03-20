Свободное посещение вводят в детсадах Приморья

Posted 19 марта 2020, 23:40
Published 19 марта 2020, 23:40
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации министерства образования Приморья, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня детям позволено свободно посещать учреждение. С 20 марта также отменяются все занятия во всех образовательных организациях допобразования.
По словам министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, в крае также отменили все въезды и выезды несовершеннолетних за пределы России. При появлении простудных симптомов детей нужно сразу же показывать врачу. В школах, детсадах и прочих образовательных учреждениях ежедневно будет проходить дезинфекция.
«Уже сегодня во все приморские школы будут направлены методические рекомендации. В них будет объясняться, как организовать образовательный процесс после каникул, которые продлятся с 23 марта до 1 апреля», — сказала Наталья Бондаренко.
Отметим, что в скором времени у школьников начнутся каникулы. Однако после их окончания ребята не вернутся в стены образовательных учреждений. По всей стране учеников переведут на дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции (и продлится с 1 по 12 апреля).
Как писало «Восток-Медиа» в Приморском крае не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Между тем, с сегодняшнего дня в крае можно провериться на инфекцию бесплатно всем желающим.