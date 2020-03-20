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Posted 19 марта 2020, 23:40

Published 19 марта 2020, 23:40

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

школьный дневник

Свободное посещение вводят в детсадах Приморья

19 марта 2020, 23:40
Фото: Медиахолдинг1Mi. школьный дневник
Сюжет
Школьники
С 20 марта приморские детские сады переводят на свободное посещение занятий. В крае готовятся к предстоящим каникулам и дистанционному обучению.

По информации министерства образования Приморья, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня детям позволено свободно посещать учреждение. С 20 марта также отменяются все занятия во всех образовательных организациях допобразования.

По словам министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, в крае также отменили все въезды и выезды несовершеннолетних за пределы России. При появлении простудных симптомов детей нужно сразу же показывать врачу. В школах, детсадах и прочих образовательных учреждениях ежедневно будет проходить дезинфекция.

«Уже сегодня во все приморские школы будут направлены методические рекомендации. В них будет объясняться, как организовать образовательный процесс после каникул, которые продлятся с 23 марта до 1 апреля», — сказала Наталья Бондаренко.

Отметим, что в скором времени у школьников начнутся каникулы. Однако после их окончания ребята не вернутся в стены образовательных учреждений. По всей стране учеников переведут на дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции (и продлится с 1 по 12 апреля).

Как писало «Восток-Медиа» в Приморском крае не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Между тем, с сегодняшнего дня в крае можно провериться на инфекцию бесплатно всем желающим.

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#Новости#Общество#Школьники#COVID-19
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