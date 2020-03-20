Свободное посещение вводят в детсадах Приморья

Отметим, что в скором времени у школьников начнутся каникулы. Однако после их окончания ребята не вернутся в стены образовательных учреждений. По всей стране учеников переведут на дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции (и продлится с 1 по 12 апреля).