Китай приступил к испытанию первой вакцины против COVID-19

Posted 21 марта 2020, 17:26
Published 21 марта 2020, 17:26
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Так, каждая группа включает в себя 36 человек разного возраста — от 18 до 60 лет. Все добровольцы — жители Уханя, где и началась вспышка инфекции.
Врачи отмечают, что заражать опасным вирусом никого не будут. Добровольцы пройдут процедуру введения антител и будут находиться под пристальным присмотром, в ходе которого медики выяснят, вырабатывается ли у участников эксперимента иммунитет к коронавирусу.
Разработчики вакцины — сотрудники академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и ряд фармацевтических компаний государства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что КНР понемногу возвращается к обычной жизни. Наблюдается спад заболеваемости. Боле того, в Китае удалось блокировать распространение вируса, все последние выявленные случаи — завезены из других государств.