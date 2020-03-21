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Posted 21 марта 2020, 17:26

Published 21 марта 2020, 17:26

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Китай приступил к испытанию первой вакцины против COVID-19

Китай приступил к испытанию первой вакцины против COVID-19

21 марта 2020, 17:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В КНР начали тестировать первую вакцину против коронавируса нового типа на людях-добровольцах. По информации ТАСС, в испытаниях принимает участие три группы людей.

Так, каждая группа включает в себя 36 человек разного возраста — от 18 до 60 лет. Все добровольцы — жители Уханя, где и началась вспышка инфекции.

Врачи отмечают, что заражать опасным вирусом никого не будут. Добровольцы пройдут процедуру введения антител и будут находиться под пристальным присмотром, в ходе которого медики выяснят, вырабатывается ли у участников эксперимента иммунитет к коронавирусу.

Разработчики вакцины — сотрудники академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и ряд фармацевтических компаний государства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что КНР понемногу возвращается к обычной жизни. Наблюдается спад заболеваемости. Боле того, в Китае удалось блокировать распространение вируса, все последние выявленные случаи — завезены из других государств.

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#Новости#Общество#В мире#COVID-19
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