Россия поделилась тест-системами для выявления коронавируса с 13 странами

Posted 21 марта 2020, 16:49
Published 21 марта 2020, 16:49
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека помогает коллегам из других государств остановить распространение COVID-19. С этой целью Россия передала в 13 стран тест-системы на коронавирус. Их разработкой занимались сотрудники новосибирского «Вектора».
Теперь в общей сложности порядка ста тысяч исследований проведут в странах-членах ЕЭС, СНГ, Иране, Монголии и Северной Корее. Кроме того, Роспотребнадзор намерен оказать помощь Египту, Венесуэле и Сербии.
Отметим, что благодаря российским тестам первые инфицированные были определены в Узбекистане, Киргизии, Армении и Белоруссии.
РФ намерена продолжить совместную работу с другими странами в целях предотвращения распространения коронавируса. Речь идёт не только о материально-технической помощи, но и о методических рекомендациях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что определённые успехи в борьбе с COVID-19 в мире есть. Так, к обычной жизни возвращается Китай. Близится к успеху и Южная Корея, которая тоже успешно справляется с коронавирусной инфекцией.