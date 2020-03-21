vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2020, 16:49

Published 21 марта 2020, 16:49

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

тест-системы

Россия поделилась тест-системами для выявления коронавируса с 13 странами

21 марта 2020, 16:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. тест-системы
Сюжет
COVID-19
Россия поделилась тест-системами для выявления коронавируса с 13 странами. Это позволит совершить свыше ста тысяч исследований на инфекцию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека помогает коллегам из других государств остановить распространение COVID-19. С этой целью Россия передала в 13 стран тест-системы на коронавирус. Их разработкой занимались сотрудники новосибирского «Вектора».

Теперь в общей сложности порядка ста тысяч исследований проведут в странах-членах ЕЭС, СНГ, Иране, Монголии и Северной Корее. Кроме того, Роспотребнадзор намерен оказать помощь Египту, Венесуэле и Сербии.

Отметим, что благодаря российским тестам первые инфицированные были определены в Узбекистане, Киргизии, Армении и Белоруссии.

РФ намерена продолжить совместную работу с другими странами в целях предотвращения распространения коронавируса. Речь идёт не только о материально-технической помощи, но и о методических рекомендациях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что определённые успехи в борьбе с COVID-19 в мире есть. Так, к обычной жизни возвращается Китай. Близится к успеху и Южная Корея, которая тоже успешно справляется с коронавирусной инфекцией.

#Новости#Общество#Россия#В мире#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика