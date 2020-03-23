Сколько? Кот за полмиллиона рублей убежал от приморцев

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что один из жителей региона решил продать своего кота в связи с переездом. За полмиллиона рублей. Продавец отмечал, что кошка избавит покупателя от одиночества и различных недугов. Также он может служит в качестве эксклюзивного лота для коллекции среди других животных. До сих пор неизвестно, удалось ли кому-нибудь купить элитное животное.