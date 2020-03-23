Сколько? Кот за полмиллиона рублей убежал от приморцев

Posted 23 марта 2020, 07:08
Published 23 марта 2020, 07:08
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Информацию о потерянном животном жители Владивостока разместили в соцсетях. Хозяева дорогого животного указали на то, что в районе улицы Гризодубовой пропала дикая кошка по кличке Саффа. Владельцы просят вернуть её за вознаграждение. Помимо этого они решили предостеречь жителей города.
«Кошка дикая. В руки не пойдёт. Может ранить», — указали владельцы в соцсетях.
Другие подписчики указали, что порода пропавшего питомца — сервал. Да, это дикая кошка, но они спокойно могут стать ласковыми домашними питомцами. И стоимость такого животного составляет от 400 до 600 тысяч рублей.
«Целая машина», «Я бы трясся над такой кошкой», «Ух, интересно, а в какой квартире она живёт», «И они потеряли такую кошку? Да из дома бы не выпускала», «Несколько сотен теперь по Владивостоку бегают», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что один из жителей региона решил продать своего кота в связи с переездом. За полмиллиона рублей. Продавец отмечал, что кошка избавит покупателя от одиночества и различных недугов. Также он может служит в качестве эксклюзивного лота для коллекции среди других животных. До сих пор неизвестно, удалось ли кому-нибудь купить элитное животное.