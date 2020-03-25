Побороли коронавирус: в России выписаны 29 человек, переболевших COVID-19

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки в Москве выписаны пять человек, переболевших COVID-19, в настоящее время все они здоровы. Кроме того, один пациент выздоровел в Нижнем Новгороде и ещё один – в Калининграде.