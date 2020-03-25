Побороли коронавирус: в России выписаны 29 человек, переболевших COVID-19

Posted 25 марта 2020, 11:01
Published 25 марта 2020, 11:01
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки в Москве выписаны пять человек, переболевших COVID-19, в настоящее время все они здоровы. Кроме того, один пациент выздоровел в Нижнем Новгороде и ещё один – в Калининграде.
По состоянию на среду, 25 марта, в России количество новых случаев заболевания коронавирусом возросло на 163 и достигло 658. Как рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, в настоящее время инфекция охватила уже 20 российских регионов.
В связи с развитием ситуации с коронавирусной инфекцией президент Российской Федерации Владимир Путин отменил вылет в Санкт-Петербург и в ближайшие часы выступит с обращением к россиянам.
Ранее "Восток-Медиа" сообщало о том, что главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал президенту России о двух сценариях развития коронавирусной инфекции.