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Posted 25 марта 2020, 11:01

Published 25 марта 2020, 11:01

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

больница

Побороли коронавирус: в России выписаны 29 человек, переболевших COVID-19

25 марта 2020, 11:01
Фото: Медиахолдинг1Mi. больница
Сюжет
COVID-19
Двадцать девять жителей России, переболевших коронавирусной инфекцией, уже признаны здоровыми и выписаны из больниц.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки в Москве выписаны пять человек, переболевших COVID-19, в настоящее время все они здоровы. Кроме того, один пациент выздоровел в Нижнем Новгороде и ещё один – в Калининграде.

По состоянию на среду, 25 марта, в России количество новых случаев заболевания коронавирусом возросло на 163 и достигло 658. Как рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, в настоящее время инфекция охватила уже 20 российских регионов.

В связи с развитием ситуации с коронавирусной инфекцией президент Российской Федерации Владимир Путин отменил вылет в Санкт-Петербург и в ближайшие часы выступит с обращением к россиянам.

Ранее "Восток-Медиа" сообщало о том, что главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал президенту России о двух сценариях развития коронавирусной инфекции.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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