Приморцы с коронавирусом за границей — новые подробности

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье госпитализированы два человека. У них уже диагностировали коронавирус. Также в краевой клинической больнице № 2 находятся те, кто контактировал с заболевшими. В регионе около 1,5 тысячи человек сейчас помещены на домашний карантин. А почти шесть тысяч человек сдали тест на наличие коронавируса.