Приморцы с коронавирусом за границей — новые подробности

Posted 26 марта 2020, 04:41
Published 26 марта 2020, 04:41
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе ААК «Прогресс» корреспонденту агентства рассказали о том, что два сотрудника завода, у которых обнаружили коронавирус, чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в больнице в стране, куда изначально были отправлены в командировку. В каком именно государстве они находятся, не уточняется.
«После выздоровления сотрудники вновь приступят к сервисным работам, по окончании которых вернутся в Россию», — пояснили сотрудники авиационного завода «Прогресс».
С рабочими контактировали и другие работники сервисной бригады из Приморья. Точное количество их не указывается. Однако сотрудники предприятия объяснили, что контактирующие с заболевшими в первую очередь сдали тест на коронавирус. У всех результаты отрицательные.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье госпитализированы два человека. У них уже диагностировали коронавирус. Также в краевой клинической больнице № 2 находятся те, кто контактировал с заболевшими. В регионе около 1,5 тысячи человек сейчас помещены на домашний карантин. А почти шесть тысяч человек сдали тест на наличие коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому следующая неделя считается нерабочей. Однако есть граждане, которые всё равно будут трудиться.