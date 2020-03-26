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Posted 26 марта 2020, 04:41

Published 26 марта 2020, 04:41

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

вирус

Приморцы с коронавирусом за границей — новые подробности

26 марта 2020, 04:41
Фото: Медиахолдинг1Mi. вирус
Сюжет
Эксклюзив
В больнице на лечении за границей находятся приморцы, у которых был диагностирован коронавирус. Они являются сотрудникам авиационного завода «Прогресс», который расположен в Арсеньеве. Судя по всему, в командировку отправились и другие работники. Они сдали тесты на наличие опасной инфекции.

В пресс-службе ААК «Прогресс» корреспонденту агентства рассказали о том, что два сотрудника завода, у которых обнаружили коронавирус, чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в больнице в стране, куда изначально были отправлены в командировку. В каком именно государстве они находятся, не уточняется.

«После выздоровления сотрудники вновь приступят к сервисным работам, по окончании которых вернутся в Россию», — пояснили сотрудники авиационного завода «Прогресс».

С рабочими контактировали и другие работники сервисной бригады из Приморья. Точное количество их не указывается. Однако сотрудники предприятия объяснили, что контактирующие с заболевшими в первую очередь сдали тест на коронавирус. У всех результаты отрицательные.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье госпитализированы два человека. У них уже диагностировали коронавирус. Также в краевой клинической больнице № 2 находятся те, кто контактировал с заболевшими. В регионе около 1,5 тысячи человек сейчас помещены на домашний карантин. А почти шесть тысяч человек сдали тест на наличие коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому следующая неделя считается нерабочей. Однако есть граждане, которые всё равно будут трудиться.

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#Новости#Общество#Владивосток#Арсеньев#Эксклюзив#COVID-19
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