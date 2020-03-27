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Posted 27 марта 2020, 10:08

Published 27 марта 2020, 10:08

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Нас не догонят: два рыбака из Приморья самоизолировались в палатке на озере

27 марта 2020, 10:08
Сюжет
COVID-19
Председатель Федерации рыболовного спорта Владивостока и его коллега по своему спаслись от коронавируса.

26 марта два рыбака из Владивостока, специализирующиеся на ловле сазана, уехали в Партизанск на озеро Тёплое, где соорудили стационарную палатку. С собой рыболовы-спортсмены взяли комплект профессиональных снастей для ловли карповых рыб. Жить беглецы собираются в стационарной палатке, спать на раскладушках в зимних спальных мешках.

«Вообще-то мы каждый год в этих числах открываем карповый сезон. Озеро Тёплое в Партизанске не замерзает на зиму, рыбы в нём достаточно. По сути это пруд-охладитель Партизанской ГРЭС. Пока все водоёмы ещё подо льдом, мы тут уже ловим обычно», — рассказал «Восток-Медиа» один из отчаянных беглецов от коронавируса, председатель Федерации рыболовного спорта Владивостока Павел Панченко.

О том, что правительство России выпустило постановление, где рекомендует гражданам воздержаться от поездок, связанным с отдыхом и туризмов, рыболовы узнали из новостей, уже прибыв на озеро.

«Карпфишинг отдыхом трудно назвать, довольно сложный и трудозатратный вид спорта. Поэтому под постановление мы, скорее всего, не попадаем. Первая ночь прошла нормально, сожгли 8 баллонов газа, у нас портативные печки с собой. Да и спортивные зимние спальники не дают замерзать. Ночь на субботу будет похолоднее, посмотрим», — рассказал второй рыболов-спортсмен Александр Шемелёв.

Как сообщили молодые люди корреспонденту «Восток-Медиа», самочувствие у них нормальное, на здоровье не жалуются, с собой имеют маски и санитайзеры, продукты покупают в деревенском магазине. За полтора дня к ним подходил только смотритель озера, все было нормально.

РИА «Восток-Медиа» будет продолжать следить за судьбой самоизолировавшихся в палатке рыбаков.

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#Новости#Общество#COVID-19
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