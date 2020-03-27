«Японский секрет»: почему в Стране восходящего солнца коронавирус удаётся сдерживать?

Инфекция проникла в Японию из самого эпицентра пандемии Уханя 10 января, её «привёз» гражданин КНР. Затем, как и в других странах, очаги коронавируса стали обнаруживать в разных городах, практически на всех японских островах. Однако такого взрывного роста заболеваемости, как в США или Европе, не произошло. Нарастание шло по 30-40 человек в сутки. По состоянию на 24 марта коронавирус был выявлен почти у 1900 жителей Японии, включая 712 пассажиров членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. «Восток-Медиа» сообщало, что лайнер месяц стоял на карантине в порту Йокогама, с него постепенно вывозили иностранных туристов, в том числе россиян. Из всех заражённых коронавирусом в Японии на искусственную вентиляцию лёгких поместили 64 человека, чьё состояние характеризуется как тяжёлое. Умерли 52 больных, в том числе десять с лайнера Diamond Princess.