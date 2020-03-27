«Японский секрет»: почему в Стране восходящего солнца коронавирус удаётся сдерживать?

Posted 27 марта 2020, 02:53
Published 27 марта 2020, 02:53
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Инфекция проникла в Японию из самого эпицентра пандемии Уханя 10 января, её «привёз» гражданин КНР. Затем, как и в других странах, очаги коронавируса стали обнаруживать в разных городах, практически на всех японских островах. Однако такого взрывного роста заболеваемости, как в США или Европе, не произошло. Нарастание шло по 30-40 человек в сутки. По состоянию на 24 марта коронавирус был выявлен почти у 1900 жителей Японии, включая 712 пассажиров членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. «Восток-Медиа» сообщало, что лайнер месяц стоял на карантине в порту Йокогама, с него постепенно вывозили иностранных туристов, в том числе россиян. Из всех заражённых коронавирусом в Японии на искусственную вентиляцию лёгких поместили 64 человека, чьё состояние характеризуется как тяжёлое. Умерли 52 больных, в том числе десять с лайнера Diamond Princess.
Если учесть, что в Стране восходящего солнца довольно высокий процент населения преклонного возраста при общем количестве граждан, превышающем 126 миллионов человек, то Япония, безусловно, выигрывает в сравнении с Италией, куда вирус проник на месяц позже, но к настоящему времени от него умерли уже более 6 тысяч человек.
Эксперты российского агентства ТАСС охарактеризовали тактику властей Японии как «мягкое сдерживание»: в стране не вводили тотальный карантин, хотя отменили большинство массовых мероприятий и закрыли театры и музеи. Школьников со 2 марта отправили на каникулы, а около 14% служащих перевели на удалённую работу.
Ноу-хау японской борьбы с инфекцией заключается в том, что тест на новый коронавирус свободно пройти в стране нельзя. Людям с симптомами ОРВИ - высокой температурой, кашлем и насморком – предлагают оставаться дома не менее четырёх дней, а если речь идёт о пожилых, то не менее двух дней. Если болезнь не проходит, нужно позвонить в один из специальных центров и пройти заочное собеседование. Только после этого специалисты здравоохранения принимают решение о госпитализации заболевшего. И такая мера позволила избежать резкого наплыва пациентов, как было в Италии. Переполненные итальянские больницы в итоге стали рассадником инфекции, не сумев справиться с её быстрым расползанием, а японские сохранили свою строгую стерильность.
Одновременно в Японии специальные группы стремятся максимально быстро выявлять цепочки потенциального заражения среди родственников и знакомых каждого нового пациента. Делают это японцы достаточно эффективно.
Вдобавок в культуре бытового поведения японских граждан – постоянная дезинфекция рук спиртовыми салфетками или антисептиками. Многие носят маски независимо от пандемии, в привычном повседневном режиме – просто не хотят ловить разнообразные вирусы, которых и без «короны» предостаточно. Если добавить ко всему этому японскую традицию взаимных поклонов вместо рукопожатий при встрече – то вырисовывается целая совокупность мер «японского секрета», позволяющая сдерживать эпидемию.
На этой неделе японский кабинет министров порекомендовал возобновить занятия в школах с 1 апреля – именно эта дата в островном государстве является началом нового учебного года.