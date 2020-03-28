vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2020, 04:23

Published 28 марта 2020, 04:23

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

самолёт

Более 450 человек вернулись из Пхукета в Приморье

28 марта 2020, 04:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. самолёт
Сюжет
Эксклюзив
В Приморье прилетели 468 человек, которые ранее отдыхали на Пхукете. Их встретили медицинские работники и представители Роспотребнадзора. Теперь им также придётся две недели провести на домашнем карантине.

Информированный источник рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что граждане прибыли в регион на двух самолётах. Каждого из них в Международном аэропорту Владивосток ждала проверка. Они прошли через двойную термометрию.

«Ни у кого не было повышенной температуры тела», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

После проверки граждане заполнили анкеты и отправились домой. На домашнем карантине им предстоит провести две недели. В это время за ними будут наблюдать медицинские работники. Специалисты просят всех, кто въезжает в Приморье из «неблагополучных стран», с пониманием относиться к карантину. В случае, если мероприятия будут нарушены, граждан могут привлечь к ответственности. Врачи, приезжая домой и не находя там пациента, отправляют информацию о нём сотрудникам правоохранительных органов.

Теперь количество жителей региона, которые находятся на домашнем карантине, станет больше. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока никто не заразился коронавирусной инфекцией. Двое жителей региона с коронавирусом находятся в краевой клинической больнице № 2. Там же находятся ещё 14 человек, которые тесно с ними контактировали.

Следующая неделя в Приморье, как и в России, в целом, объявлена нерабочей. На карантин закрываются торговые центры, учреждения культуры и спортивные центры, предприятия общепита, рестораны, ночные клубы.

Материалы по теме
На карантин: более 160 человек прилетели из Вьетнама в ПриморьеПроверили: специалисты рассказали о приморцах, прибывших из Вьетнама
#Новости#Общество#Владивосток#Эксклюзив#COVID-19#Таиланд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика