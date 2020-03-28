Более 450 человек вернулись из Пхукета в Приморье

После проверки граждане заполнили анкеты и отправились домой. На домашнем карантине им предстоит провести две недели. В это время за ними будут наблюдать медицинские работники. Специалисты просят всех, кто въезжает в Приморье из «неблагополучных стран», с пониманием относиться к карантину. В случае, если мероприятия будут нарушены, граждан могут привлечь к ответственности. Врачи, приезжая домой и не находя там пациента, отправляют информацию о нём сотрудникам правоохранительных органов.