Более 450 человек вернулись из Пхукета в Приморье

Posted 28 марта 2020, 04:23
Published 28 марта 2020, 04:23
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Информированный источник рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что граждане прибыли в регион на двух самолётах. Каждого из них в Международном аэропорту Владивосток ждала проверка. Они прошли через двойную термометрию.
«Ни у кого не было повышенной температуры тела», — отметил источник, знакомый с ситуацией.
После проверки граждане заполнили анкеты и отправились домой. На домашнем карантине им предстоит провести две недели. В это время за ними будут наблюдать медицинские работники. Специалисты просят всех, кто въезжает в Приморье из «неблагополучных стран», с пониманием относиться к карантину. В случае, если мероприятия будут нарушены, граждан могут привлечь к ответственности. Врачи, приезжая домой и не находя там пациента, отправляют информацию о нём сотрудникам правоохранительных органов.
Теперь количество жителей региона, которые находятся на домашнем карантине, станет больше. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока никто не заразился коронавирусной инфекцией. Двое жителей региона с коронавирусом находятся в краевой клинической больнице № 2. Там же находятся ещё 14 человек, которые тесно с ними контактировали.
Следующая неделя в Приморье, как и в России, в целом, объявлена нерабочей. На карантин закрываются торговые центры, учреждения культуры и спортивные центры, предприятия общепита, рестораны, ночные клубы.