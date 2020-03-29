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Posted 29 марта 2020, 14:48

Published 29 марта 2020, 14:48

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Новые случаи коронавируса зафиксированы на Дальнем Востоке

Новые случаи коронавируса зафиксированы на Дальнем Востоке

29 марта 2020, 14:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Двести семьдесят новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки. По состоянию на 30 марта опасная инфекция подтверждена уже в 26 регионах страны, всего COVID-19 в Российской Федерации заразились 1534 человека. По последним данным, восемь из них скончались.

Новые случаи коронавируса зафиксированы и в дальневосточных регионах. Так, впервые COVID-19 был выявлен в Амурской области – им заболела женщина, недавно побывавшая за границей. Ещё два случая коронавируса подтверждены в Хабаровске, один – в Республике Саха (Якутия).

В Приморье новых случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Всего в мире COVID-19 заразились более 680 тысяч человек, почти 32 тысячи из них скончались, выздоровели – более 146 тысяч. На настоящий момент наиболее тяжёлая ситуация по коронавирусу отмечается в США, Италии и Испании. Вместе с тем, власти соседнего с Приморьем Китая, где впервые была зафиксирована инфекция, заявили, что распространение эпидемии COVID-19 в стране остановлено.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с понедельника, 30 марта, Россия временно ограничивает перемещение через государственную границу. В правительстве подчеркнули, что данное решение принято в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#COVID-19
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