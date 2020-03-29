Новые случаи коронавируса зафиксированы на Дальнем Востоке

Всего в мире COVID-19 заразились более 680 тысяч человек, почти 32 тысячи из них скончались, выздоровели – более 146 тысяч. На настоящий момент наиболее тяжёлая ситуация по коронавирусу отмечается в США, Италии и Испании. Вместе с тем, власти соседнего с Приморьем Китая, где впервые была зафиксирована инфекция, заявили, что распространение эпидемии COVID-19 в стране остановлено.