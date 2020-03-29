Новые случаи коронавируса зафиксированы на Дальнем Востоке

Posted 29 марта 2020, 14:48
Published 29 марта 2020, 14:48
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Новые случаи коронавируса зафиксированы и в дальневосточных регионах. Так, впервые COVID-19 был выявлен в Амурской области – им заболела женщина, недавно побывавшая за границей. Ещё два случая коронавируса подтверждены в Хабаровске, один – в Республике Саха (Якутия).
В Приморье новых случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.
Всего в мире COVID-19 заразились более 680 тысяч человек, почти 32 тысячи из них скончались, выздоровели – более 146 тысяч. На настоящий момент наиболее тяжёлая ситуация по коронавирусу отмечается в США, Италии и Испании. Вместе с тем, власти соседнего с Приморьем Китая, где впервые была зафиксирована инфекция, заявили, что распространение эпидемии COVID-19 в стране остановлено.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с понедельника, 30 марта, Россия временно ограничивает перемещение через государственную границу. В правительстве подчеркнули, что данное решение принято в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.