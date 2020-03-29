В Свердловской области выписан первый пациент, перенёсший коронавирус

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что российские фармацевты представили лекарство для лечения коронавируса на основе препарата от малярии. По словам главы ФМБА России Вероники Скворцовой, препарат может применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести, а в ближайшем будущем – и для профилактики COVID-19.