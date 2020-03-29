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Posted 29 марта 2020, 00:27

Published 29 марта 2020, 00:27

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

больница

В Свердловской области выписан первый пациент, перенёсший коронавирус

29 марта 2020, 00:27
Фото: Медиахолдинг1Mi. больница
Сюжет
COVID-19
В Свердловской области выписан первый пациент, которому был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона, женщина, проходившая лечение в больнице № 40 Екатеринбурга, перенесла COVID-19 без осложнений, в настоящее время она полностью здорова и в субботу, 28 марта, отправилась домой.

«Профессионализм врачей позволил в короткие сроки поставить женщину на ноги, предупредив развитие осложнений. Пациентка полностью излечилась», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано двадцать четыре человека, заражённых коронавирусом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что российские фармацевты представили лекарство для лечения коронавируса на основе препарата от малярии. По словам главы ФМБА России Вероники Скворцовой, препарат может применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести, а в ближайшем будущем – и для профилактики COVID-19.

Напомним, по состоянию на 28 марта число заболевших коронавирусом в России составило 1264 человек. Всего в мире опасной инфекцией заразились уже более 600 тысяч человек.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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