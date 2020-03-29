Вышли в море и пропали: в Приморье ищут двух мужчин

В Приморье спасатели ищут двух мужчин, жителей посёлка Пластун 1985 и 1986 годов рождения, которые ещё 21 марта вышли на моторной лодке из бухты Пластун в бухту Инокова в Тернейском районе края, и с тех пор об их судьбе ничего не известно.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение спасателям поступило 24 марта. С тех пор поиски не прекращаются. Четверо сотрудников МЧС ежедневно обследуют акваторию Японского моря и берег, но пока безрезультатно. В субботу, 28 марта, в течение всего дня спасатели вели поиски на территории от мыса Духова до устья реки Джигитовка. С начала поисковой операции обследовано 63 квадратных км акватории и 83 км береговой черты, о происшествии оповещаются все проходящие суда. В воскресенье, 29 марта, поиски пропавших приморцев продолжаются. Вместе с тем, спасатели напоминают жителям края, что сезон навигации в регионе ещё не открыт. Сотрудники МЧС убедительно просят людей не рисковать здоровьем и жизнью и не выходить в море. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что под Владивостоком в районе станции Весенняя одиннадцать приморцев чуть не уплыли в открытое море. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили горе-рыбаков и доставили их на берег. Там их ждала профилактическая беседа со спасателями.