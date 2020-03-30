На всех? Мишустин призвал ввести всеобщую самоизоляцию в регионах России

«Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов страны обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — отметил Михаил Мишустин.