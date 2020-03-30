На всех? Мишустин призвал ввести всеобщую самоизоляцию в регионах России

Posted 30 марта 2020, 07:07
Published 30 марта 2020, 07:07
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным РИА Новости, Михаил Мишустин считает, что все главы субъектов РФ должны проработать механизм введения режима всеобщей самоизоляции на всех территориях. Также главам нужно обратить внимание на пример Москвы и Московской области, где самоизоляция была введена с сегодняшнего дня, 30 марта.
«Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов страны обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — отметил Михаил Мишустин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 1,5 тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией. 8 человек скончались, более 60 человек — выздоровели.
В Приморье зафиксированы только два случая. Пациенты находятся в краевой клинической больнице № 2. На карантине также находятся 40 человек, а на домашней самоизоляции — более трёх тысяч человек.