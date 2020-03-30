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Posted 30 марта 2020, 07:07

Published 30 марта 2020, 07:07

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

коронавирус

На всех? Мишустин призвал ввести всеобщую самоизоляцию в регионах России

30 марта 2020, 07:07
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал всех глав субъектов РФ задуматься о введении всеобщей самоизоляции на территориях. Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стране. Премьер-министр порекомендовал рассмотреть возможность введения таких мер.

По данным РИА Новости, Михаил Мишустин считает, что все главы субъектов РФ должны проработать механизм введения режима всеобщей самоизоляции на всех территориях. Также главам нужно обратить внимание на пример Москвы и Московской области, где самоизоляция была введена с сегодняшнего дня, 30 марта.

«Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов страны обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — отметил Михаил Мишустин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 1,5 тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией. 8 человек скончались, более 60 человек — выздоровели.

В Приморье зафиксированы только два случая. Пациенты находятся в краевой клинической больнице № 2. На карантине также находятся 40 человек, а на домашней самоизоляции — более трёх тысяч человек.

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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#COVID-19
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