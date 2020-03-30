Популизм против коронавируса: справится ли ЛДПР в Хабаровском крае с эпидемией?

Posted 30 марта 2020, 00:46
Published 30 марта 2020, 00:46
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Эффективность регионов в борьбе с коронавирусом сегодня измеряется не столько количеством заболевших, сколько теми мерами, которые не позволят этой цифре расти. В первую очередь власти сосредоточились на поддержке пожилых людей, которые относятся к группе риска по заболеванию COVID-19 с летальным исходом. Им, в режиме домашнего карантина, оказывают психологическую помощь, помогают с доставкой продуктов и лекарств.
Москва и Якутия смогли обеспечить пенсионеров финансовой поддержкой. Напомним, что в этих регионах для граждан на самоизоляции предусмотрена единовременная адресная выплата в размере 4 тысяч рублей: по две тысячи за начало режима самоизоляции и за соблюдение установленных ограничений. Хабаровскому краю пока похвастаться нечем, в региональном бюджете на дополнительную социальную поддержку пожилого населения денег не нашлось.
Кроме прочего слабую готовность к распространению инфекции демонстрирует региональная система здравоохранения. С момента регистрации первых случаев заражения на территории края, стали появляются новости о том, что люди «с симптомами» не могут попасть на приём к врачу, не говоря уже о вызове «скорой». В крае нет необходимых запасов средств защиты, цены на лекарства бесконтрольно растут.
«Объясните ситуацию, почему в аптеках и магазинах города уже полтора месяца нет в продаже масок. Есть информация, что производства масок в Хабаровске закрыли. Похоже на саботаж или диверсию. Как Вы могли это допустить? Уверена, что Вы знаете об этом. Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом ходят в поликлиники, сидят часами в очередях, имея огромный риск заразиться».
«Речь не о том, надо мне что-то в аптеке или нет. А о том, как красиво вещает Минздрав, что все готовы к коронавирусу. О какой готовности идет речь, если самого простого нет в аптеках? Вот и вся готовность», — пишут в обращениях к главе региона пользователи социальных сетей.
О штабной культуре в «белом доме» похоже тоже не слышали. Вместо того чтобы последовать примеру якутских коллег, которые без «пинков» из федерального центра ушли на «удалёнку» и домашний карантин, собрали с местного бизнеса деньги на покупку аппаратов ИВЛ и подключили волонтеров для помощи пожилым людям, чиновники Хабаровска демонстрируют безответственное отношение к проблеме.
Так заместитель председателя правительства, на минутку начальник краевого штаба по мониторингу за коронавирусом, Юрий Минаев, вернувшись из очередной столичной командировки, где он мог контактировать с зараженным на борту самолета Москва — Хабаровск вместо того, чтобы сесть на самоизоляцию, явился на заседание парламента. Отправить на карантин Минаева не сразу, но всё же удалось.
К сожалению, многие меры по борьбе с распространением болезни в Хабаровском крае носят исключительно рекомендательный характер. Например, управляющим организациям настоятельно рекомендовано проводить влажную уборку подъездов в многоквартирных домах. Уточним, что с целью дезинфекции мест общего пользования в других регионах страны в жилых домах проводится проветривание, антисептиками обрабатываются перила, лифты, домофоны, дверные ручки и даже детские площадки. В Хабаровском крае из-за отсутствия должного контроля со стороны санитарных служб «коммунальщики» игнорируют советы и рекомендации. «Массовую санобработку» жители считают профанацией.
«Уборка подъездов не проводится ни в обычное время, ни после соответствующего указания властей в период пандемии».
«У нас в подъезде один раз в месяц просто веником подмели, и то только потому, что каждый день звонили в ук, а вы пишите про мистические дезинфекции», — пишут хабаровчане на странице Управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края в Instagram.
Для «спасения» жителей Сергей Фургал дал публичное поручение создать круглосуточный ситуационный центр. «Выход на новый уровень безопасности» оказался ничем иным как очередным пиар-ходом. Своей страницы в Интернете у Центра нет, как и каких-либо подробностей о его деятельности. По факту специального раздела нет даже на официальном сайте правительства, что на наш взгляд не очень профессионально и уважительно по отношению к населению. Более-менее актуальную статистику можно найти здесь.
Власти, похоже, вообще, ушли в глухую информационную оборону. Так пост на официальной странице губернатора в Instagram о «нерабочей неделе» закрыли от комментариев. Очень странно на фоне того, что у населения остаётся очень много вопросов, в том числе о возможности пройти тест на коронавирус.
Напомним, что по данным Минздрава на 30 марта в Хабаровском крае официально зарегистрировано 7 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, три человека переведены в отделение реанимации.