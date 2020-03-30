Популизм против коронавируса: справится ли ЛДПР в Хабаровском крае с эпидемией?

«Речь не о том, надо мне что-то в аптеке или нет. А о том, как красиво вещает Минздрав, что все готовы к коронавирусу. О какой готовности идет речь, если самого простого нет в аптеках? Вот и вся готовность», — пишут в обращениях к главе региона пользователи социальных сетей.