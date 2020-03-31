Психологи Владивостока помогут избавиться от коронавирусного стресса

Напомним, что с 31 марта в Приморье вводится режим полной самоизоляции. Людям, проживающим или временно находящимся на территории региона, нельзя выходить из дома. Исключения: обращение за медицинской помощью, поездка на работу, поход в ближайший магазин, выгул домашних животных (максимум в ста метрах от дома), вынос мусора. В общественных местах нужно находиться на расстоянии 1,5 метра от других людей.