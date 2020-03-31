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Posted 31 марта 2020, 08:24

Published 31 марта 2020, 08:24

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Психологи Владивостока помогут избавиться от коронавирусного стресса

Психологи Владивостока помогут избавиться от коронавирусного стресса

31 марта 2020, 08:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Необходимую помощь и поддержку готовы оказать всем нуждающимся психологи Владивостока. Уже с 1 апреля в городе заработает бесплатная «горячая линия» для тех, кто испытывает стресс от тревожных новостей о пандемии. Об этом сообщила пресс-секретарь «Владивостокского клинико-диагностического центра» Елена Донскова.

Обратиться за поддержкой может любой желающий при наличии определенных симптомов. Показаниями к звонку является сильная тревога и невозможность сосредоточиться на определенных делах. Кроме того, проблемы с нахождением в самоизоляции, повышенное беспокойство за близких.

«Так же обращение возможно, если во время карантина наблюдается ухудшение отношений с детьми», — сказала Елена Донскова.

Для того, чтобы получить квалифицированную помощь и поддержку, нужно просто набрать номер — 240-15-32 или 266-77-15. Звонки принимают в течение рабочей недели по следующему расписанию:

  • понедельник, среда, пятница с 10:00 до 13:00;
  • вторник, четверг с 17:00 до 20:00.

Консультации бесплатны.

Напомним, что с 31 марта в Приморье вводится режим полной самоизоляции. Людям, проживающим или временно находящимся на территории региона, нельзя выходить из дома. Исключения: обращение за медицинской помощью, поездка на работу, поход в ближайший магазин, выгул домашних животных (максимум в ста метрах от дома), вынос мусора. В общественных местах нужно находиться на расстоянии 1,5 метра от других людей.

В Приморье зарегистрировано всего 4 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Один человек уже вылечился — девушку, подхватившую инфекцию в Мексике, сегодня выписали из больницы.

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#Новости#Общество#COVID-19
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