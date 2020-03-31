Психологи Владивостока помогут избавиться от коронавирусного стресса

Posted 31 марта 2020, 08:24
Published 31 марта 2020, 08:24
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Обратиться за поддержкой может любой желающий при наличии определенных симптомов. Показаниями к звонку является сильная тревога и невозможность сосредоточиться на определенных делах. Кроме того, проблемы с нахождением в самоизоляции, повышенное беспокойство за близких.
«Так же обращение возможно, если во время карантина наблюдается ухудшение отношений с детьми», — сказала Елена Донскова.
Для того, чтобы получить квалифицированную помощь и поддержку, нужно просто набрать номер — 240-15-32 или 266-77-15. Звонки принимают в течение рабочей недели по следующему расписанию:
Консультации бесплатны.
Напомним, что с 31 марта в Приморье вводится режим полной самоизоляции. Людям, проживающим или временно находящимся на территории региона, нельзя выходить из дома. Исключения: обращение за медицинской помощью, поездка на работу, поход в ближайший магазин, выгул домашних животных (максимум в ста метрах от дома), вынос мусора. В общественных местах нужно находиться на расстоянии 1,5 метра от других людей.
В Приморье зарегистрировано всего 4 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Один человек уже вылечился — девушку, подхватившую инфекцию в Мексике, сегодня выписали из больницы.