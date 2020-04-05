vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2020, 06:52

Published 5 апреля 2020, 06:52

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Полиция Биробиджана блокировала подъезд пятиэтажки, где обнаружили коронавирус

5 апреля 2020, 06:52
Сюжет
COVID-19
В Биробиджане полицейские обеспечивают полную изоляцию целого подъезда в доме на улице Калинина. Одну из жительниц дома госпитализировали с положительным тестом на коронавирус. Она недавно вернулась из поездки в Москву и Санкт-Петербург.

Сразу, как только тест дал положительный результат на COVID-19, девушку поместили в госпиталь на базе областной инфекционной больницы. Руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов сообщил, что окончательный диагноз поставит новосибирская лаборатория «Вектор».

Всё население подъезда обязано оставаться в своих квартирах. Жителей будут наблюдать на дому.

В данный момент диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у трёх жителей ЕАО. Ещё у 4 человек с симптомами опасной болезни взяты пробы. Все они изолированы. На территории области введен режим дополнительных ограничительных мероприятий.

В то же время в общественных местах Биробиджана началась комплексная санитарная обработка с использованием химических средств. Обеззараживание улиц проводят военные совместно с представителями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города. Дезинфицирующие реагенты разводят в военной автоцистерне и распыляют их.

Материалы по теме
Заболевшие коронавирусом жители Камчатки не контактировали между собойУ двоих граждан КНР, побывавших во Владивостоке, подтвердился коронавирус
#Новости#Общество#ЕАО#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика