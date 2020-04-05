Полиция Биробиджана блокировала подъезд пятиэтажки, где обнаружили коронавирус

В то же время в общественных местах Биробиджана началась комплексная санитарная обработка с использованием химических средств. Обеззараживание улиц проводят военные совместно с представителями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города. Дезинфицирующие реагенты разводят в военной автоцистерне и распыляют их.