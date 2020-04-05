Полиция Биробиджана блокировала подъезд пятиэтажки, где обнаружили коронавирус

Posted 5 апреля 2020, 06:52
Published 5 апреля 2020, 06:52
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Сразу, как только тест дал положительный результат на COVID-19, девушку поместили в госпиталь на базе областной инфекционной больницы. Руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов сообщил, что окончательный диагноз поставит новосибирская лаборатория «Вектор».
Всё население подъезда обязано оставаться в своих квартирах. Жителей будут наблюдать на дому.
В данный момент диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у трёх жителей ЕАО. Ещё у 4 человек с симптомами опасной болезни взяты пробы. Все они изолированы. На территории области введен режим дополнительных ограничительных мероприятий.
В то же время в общественных местах Биробиджана началась комплексная санитарная обработка с использованием химических средств. Обеззараживание улиц проводят военные совместно с представителями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города. Дезинфицирующие реагенты разводят в военной автоцистерне и распыляют их.