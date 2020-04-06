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Posted 6 апреля 2020, 03:19

Published 6 апреля 2020, 03:19

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Китай частично ограничил грузовые перевозки с Приморьем

Китай частично ограничил грузовые перевозки с Приморьем

6 апреля 2020, 03:19
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В КНР приняли решение ограничить грузовые перевозки в Приморье. Это касается пока трёх пунктов пропуска. У властей есть своя причина, по которой и было принято такое решение.

На официальной странице Генконсульства России в Харбине в социальной сети «Вконтакте» его представители рассказали о том, что ограничены грузоперевозки в следующих пограничных переходах: Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин и Турий Рог — Мишань.

По их словам, власти Китая приняли такое решение в связи с тем, что пока у них нет возможности обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего через них грузопассажирского потока. О срока возобновления работы будет сообщено позже.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в через Приморский край в Китай возвращались жители КНР. И у 20 из них был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Глава Приморья Олег Кожемяко договаривется о закрытии транзита через Владивосток для жителей Поднебесной.

Напомним, в крае уже восемь человек заразились коронавирусной инфекцией. Три человека находятся в списке «сомнительных». Ещё более 30 человек — на карантине в инфекционном отделении краевой клинической больницы № 2. Более четырёх тысяч человек — на домашнем карантине под наблюдением врачей.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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