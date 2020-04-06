Китай частично ограничил грузовые перевозки с Приморьем

Posted 6 апреля 2020, 03:19
Published 6 апреля 2020, 03:19
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
На официальной странице Генконсульства России в Харбине в социальной сети «Вконтакте» его представители рассказали о том, что ограничены грузоперевозки в следующих пограничных переходах: Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин и Турий Рог — Мишань.
По их словам, власти Китая приняли такое решение в связи с тем, что пока у них нет возможности обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего через них грузопассажирского потока. О срока возобновления работы будет сообщено позже.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в через Приморский край в Китай возвращались жители КНР. И у 20 из них был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Глава Приморья Олег Кожемяко договаривется о закрытии транзита через Владивосток для жителей Поднебесной.
Напомним, в крае уже восемь человек заразились коронавирусной инфекцией. Три человека находятся в списке «сомнительных». Ещё более 30 человек — на карантине в инфекционном отделении краевой клинической больницы № 2. Более четырёх тысяч человек — на домашнем карантине под наблюдением врачей.