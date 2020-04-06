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Posted 6 апреля 2020, 08:20

Published 6 апреля 2020, 08:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

анализы

Свежая статистика. За сутки в России почти у 1000 человек подтвердился коронавирус

6 апреля 2020, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi. анализы
Сюжет
COVID-19
В России за последние сутки была диагностирована коронавирусная инфекция у 954 человек. Радует то, что почти 50 человек выздоровели. И были выписаны из больниц. Статистика смертности также ухудшилась.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, количество человек, заболевших коронавирусом в России, составило 6 343 человек. Прирост за сутки составил 954 человека.

Количество выздоровевших также увеличилось, что очень радует. За последние сутки 51 человек справился с коронавирусной инфекцией. Скорее всего, их уже выписали из больниц. За один день от коронавируса скончались два человека.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три человека находятся в списке «сомнительных». То есть, у них пока положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, однако их результаты анализов переданы в лабораторию в Новосибирск для подтверждения.

Почти 40 человек находятся на карантине в краевой клинической больнице № 2. Более четырёх тысяч человек — на домашнем карантине под наблюдением специалистов. Напомним, со вторника, 7 апреля, в Приморье вводится пропускной режим. Не исключено, что жителей региона, вышедших на улицу по неуважительной причине, ждут штрафные санкции.

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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#COVID-19
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