Свежая статистика. За сутки в России почти у 1000 человек подтвердился коронавирус

Posted 6 апреля 2020, 08:20
Published 6 апреля 2020, 08:20
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, количество человек, заболевших коронавирусом в России, составило 6 343 человек. Прирост за сутки составил 954 человека.
Количество выздоровевших также увеличилось, что очень радует. За последние сутки 51 человек справился с коронавирусной инфекцией. Скорее всего, их уже выписали из больниц. За один день от коронавируса скончались два человека.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три человека находятся в списке «сомнительных». То есть, у них пока положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, однако их результаты анализов переданы в лабораторию в Новосибирск для подтверждения.
Почти 40 человек находятся на карантине в краевой клинической больнице № 2. Более четырёх тысяч человек — на домашнем карантине под наблюдением специалистов. Напомним, со вторника, 7 апреля, в Приморье вводится пропускной режим. Не исключено, что жителей региона, вышедших на улицу по неуважительной причине, ждут штрафные санкции.