Свежая статистика. За сутки в России почти у 1000 человек подтвердился коронавирус

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три человека находятся в списке «сомнительных». То есть, у них пока положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, однако их результаты анализов переданы в лабораторию в Новосибирск для подтверждения.