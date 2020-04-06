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Posted 6 апреля 2020, 05:49

Published 6 апреля 2020, 05:49

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

В Приморье вводится пропускной режим — подробные разъяснения

В Приморье вводится пропускной режим — подробные разъяснения

6 апреля 2020, 05:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Со вторника, 7 апреля, в Приморском крае начнёт действовать система пропусков. В правительстве региона разъяснили, как будет проходить работа по их выдаче и проверке.

По информации правительства региона, система пропусков во время действия режима самоизоляции вводится для тех жителей края, кому необходимо ездить на работу. Сам по себе пропуск представляет из себя обычное смс-сообщение, которое можно получить через портал Госуслуги. Это сообщение подтверждает право человека, передвигаться по городу.

Получить такой пропуск смогут медики, фармацевты, сотрудники служб жизнеобеспечения, спасатели, а также работники компаний, попавших в специальный перечень (те, кто продолжает работу в нерабочий апрель). Полный список предприятий и огранизаций, которые продолжат работу в предстоящие 3,5 недели сейчас находится в стадии формирования.

Как объяснили в пресс-службе краевого правительства, с завтрашнего дня граждан будут останавливать и требовать предоставить разрешение на нахождение на улице. Человек должен будет предъявить паспорт, СМС-пропуск, полученный на госуслугах, а также справку с места работы.

Напомним, к таким вынужденным мерам контроля соблюдения режима самоизоляции пришли, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в крае официально подтверждены 8 случаев заражения. Два человека вылечились, один скончался.

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#Новости#Общество#COVID-19
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