В Приморье вводится пропускной режим — подробные разъяснения

По информации правительства региона, система пропусков во время действия режима самоизоляции вводится для тех жителей края, кому необходимо ездить на работу. Сам по себе пропуск представляет из себя обычное смс-сообщение, которое можно получить через портал Госуслуги. Это сообщение подтверждает право человека, передвигаться по городу.