Подробности обрушения моста в Приморье рассказали в СК

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о страшном ДТП в районе Осиновки, когда из-за обрушения моста погибли молодая женщина и её маленькая дочка. Трагическое происшествие случилось 26 октября 2018 года. Водитель фуры «Вольво» перевозил более 53 тонн картофеля и под знак об ограничении массы в 20 тонн. Мост начал рушиться, фура откатилась назад и придавила машину Mazda Demio, которая ехала следом за большегрузом. В легковом автомобиле находились женщина-водитель и её дочка 2015 года рождения. Обе получили травмы, не совместимые с жизнью, погибли мгновенно.