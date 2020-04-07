Подробности обрушения моста в Приморье рассказали в СК

Posted 7 апреля 2020, 09:14
Published 7 апреля 2020, 09:14
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось после того, как 3 апреля по мосту через реку Суходол проехал грузовик массой не менее 70 тонн. Следователи подчеркнули, что прямо перед мостовым переходом был установлен дорожный знак 3.11, ограничивающий максимально разрешенную массу до 20 тонн.
Судя по всему, это не остановило водителя большегруза. Он благополучно проехал по мосту, однако, по версии следствия, сразу после этого произошло обрушение пролета. Ехавший за грузовиком автомобиль Toyota Prius рухнул вместе с конструкцией. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв, однако водитель иномарки получил травмы.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах Приморского края», - подчеркнули в Следственном комитете.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о страшном ДТП в районе Осиновки, когда из-за обрушения моста погибли молодая женщина и её маленькая дочка. Трагическое происшествие случилось 26 октября 2018 года. Водитель фуры «Вольво» перевозил более 53 тонн картофеля и под знак об ограничении массы в 20 тонн. Мост начал рушиться, фура откатилась назад и придавила машину Mazda Demio, которая ехала следом за большегрузом. В легковом автомобиле находились женщина-водитель и её дочка 2015 года рождения. Обе получили травмы, не совместимые с жизнью, погибли мгновенно.