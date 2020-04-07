Предприниматели Приморья просят власти декларировать их как ответственное сообщество

«Обязанности по уплате налогов, арендных платежей также никто не отменял, компенсировать эти затраты государство, судя по всему, тоже не собирается. Плюс согласно вышеназванным указам работникам таких предприятий, необходимо выплатить заработную плату в полном объеме за все время действия ограничительных мер. Совершенно очевидно, что применение ограничительных мер в том виде, в котором они сейчас предусмотрены, наряду с возложенным финансовым бременем на субъекты малого и среднего предпринимательства приведут к закрытию и массовым высвобождением работников. В результате и без того переполненный людскими ресурсами рынок труда в Приморском крае пополнят тысячи новых безработных», — говорится в обращении предпринимателей.