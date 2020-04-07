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Posted 7 апреля 2020, 08:38

Published 7 апреля 2020, 08:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Предприниматели Приморья просят власти декларировать их как ответственное сообщество

Предприниматели Приморья просят власти декларировать их как ответственное сообщество

7 апреля 2020, 08:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Выжить в непростой период — такую задачу ставят себе предприниматели края. Состояние неопределенность и отсутствия ответов на многие вопросы, касающиеся режима работы, заставили представителей бизнес-сообщества объединится и вместе пытаться сохранить свои компании.

Чат «Предприниматели Владивостока» появился только в начале апреля. За 7 дней в него вступило более тысячи участников. Все — представители разных сфер бизнеса: от ритейла до сферы услуг. Главная цель — сохранить свой бизнес до конца периода неопределенности, так называют сами предприниматели нынешнее положение дел. Как отметил глава Владивостокского отделения партии РОСТ Кирилл Батанов, предприниматели — это взрослые и ответственные люди, которые способны адекватно реагировать на угрозу распространения вируса и принимать необходимые меры.

«Главная проблема — это то, как бизнесу реагировать на текущее положение. Оплата аренды у тех, кто снимает помещения в коммерческой недвижимости, начисления налогов за своих сотрудников, выплата заработной платы, выплаты кредитов и при этом абсолютная невозможность выполнять свою работу, получая прибыль. Мы пытаемся понять, какие меры предпринимает власть, как она реагирует на наши обращения, чтобы не допустить закрытия малого и среднего бизнеса», — говорит Кирилл Батанов.

Каждый день, каждое новое решение власти ставит перед предпринимателями новые вызовы. В частности, сейчас представители сообщества готовят петицию о запрете введения пропускного режима. Аргументы в поддержку своего мнения предприниматели приводят довольно весомые.

По мнению представителей сообщества, дальнейшее применение ограничений ставит под угрозу существования большую часть субъектов малого и среднего предпринимательства. Большинство таких субъектов закредитовано, введение так называемых кредитных каникул ситуацию не улучшает, т. к. в период действия ограничительных мер хозяйственная деятельность коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей фактически остановлена, прибыль отсутствует, при этом так называемые кредитные каникулы не освобождают от уплаты процентов по кредитам, а по сути только лишь дают отсрочку по их уплате.

«Обязанности по уплате налогов, арендных платежей также никто не отменял, компенсировать эти затраты государство, судя по всему, тоже не собирается. Плюс согласно вышеназванным указам работникам таких предприятий, необходимо выплатить заработную плату в полном объеме за все время действия ограничительных мер. Совершенно очевидно, что применение ограничительных мер в том виде, в котором они сейчас предусмотрены, наряду с возложенным финансовым бременем на субъекты малого и среднего предпринимательства приведут к закрытию и массовым высвобождением работников. В результате и без того переполненный людскими ресурсами рынок труда в Приморском крае пополнят тысячи новых безработных», — говорится в обращении предпринимателей.

По причине недостатка рабочих мест отток работоспособного населения из Приморского края только увеличится. Вследствие закрытия большого количества коммерческих хозяйствующих субъектов федеральный и краевой бюджеты лишатся существенной доли налоговых отчислений. Учитывая сложность открытия нового бизнеса в РФ (в Приморском крае, в частности), а также негативную макроэкономическую ситуацию на восстановление того состояния экономики Приморского края, которое существовало до введения ограничительных мер, потребуются годы. О развитии экономики тут уже и речи не идет, подчеркивают представители бизнес-сообщества.

Основные предложения:

— отменить любые ограничение перемещения людей по территории Приморского края, не зараженных коронавирусом COVID-19;

— разрешить работу предприятий общественного питания и бытового обслуживания с ограничением числа единовременных посетителей, обеспечивающим минимальное расстояние между посетителями не менее 1.5 метров;

— отменить приостановку деятельности торговых организаций и производственных предприятий, ограничив число единовременных посетителей, обеспечивающим минимальное расстояние между посетителями не менее 1.5 метров, с обязательным соблюдением иных санитарно-эпидемиологических норм и правил;

— обязать всех находящихся на рабочих местах сотрудников предприятий общественного питания и бытового обслуживания, а также торговых и производственных предприятий носить защитные маски для лица.

Просим в кратчайшие сроки рассмотреть настоящее обращение и принять максимально возможные меры к смягчению имеющихся ограничительных мер на территории Приморского края, введенных в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Не оставайтесь безучастными к судьбе целого региона.

«Восток-Медиа» готово помочь предпринимателям выстроить диалог с властью и получить необходимые ответы от профильных министерств.

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