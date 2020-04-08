В Приморье подготовят судно-госпиталь из-за распространения коронавируса

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье количество больных коронавирусной инфекцией в среду, 8 апреля, увеличилось на три человека. Теперь 11 пациентов находятся на лечении в инфекционном госпитале в краевой клинической больнице № 2. Ещё три человека находятся в списке «сомнительных». Пока в крае выздоровели только два человека. Ещё два, к сожалению, скончались.