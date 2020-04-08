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Posted 8 апреля 2020, 07:33

Published 8 апреля 2020, 07:33

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

скорая помощь

В Приморье подготовят судно-госпиталь из-за распространения коронавируса

8 апреля 2020, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi. скорая помощь
Сюжет
Судно
Госпитальное судно «Иртыш» вернётся во Владивосток для того, чтобы разгрузить госпитали Минобороны на Дальнем Востоке. Оно сможет принять пациентов с коронавирусной инфекцией. Планируется, что возвратится судно к середине апреля.

По данным ТАСС, министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить количество мест на госпитальном судне «Иртыш». Через 10 дней нужно сделать так, чтобы судно смогло принять около 450 человек. Не исключено, что туда из военных госпиталей будут переведены неинфицированные больные. А в госпиталях, возможно, будут размещать людей с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

Пока «Иртыш» находится в дальнем походе. Планируется, что к середине апреля судно вернётся в краевой центр.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье количество больных коронавирусной инфекцией в среду, 8 апреля, увеличилось на три человека. Теперь 11 пациентов находятся на лечении в инфекционном госпитале в краевой клинической больнице № 2. Ещё три человека находятся в списке «сомнительных». Пока в крае выздоровели только два человека. Ещё два, к сожалению, скончались.

#Новости#Общество#Владивосток#Судно#Помощь#COVID-19
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