В больницы Приморья ежедневно обращается до двух десятков больных с пневмонией

Posted 9 апреля 2020, 06:53
Published 9 апреля 2020, 06:53
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Пневмония, или воспаление лёгких — достаточно распространённое заболевание, которое может иметь бактериальную или вирусную природу, а также развиваться в качестве осложнения после перенесённого гриппа. Она считается одним из самых серьёзных заболеваний и может окончиться летальным исходом, если её не лечить. При этом на ранней стадии обнаружить болезнь сложно, особенно если не обратиться к врачу.
Самолечение в случае пневмонии может только навредить больному. Коварство пневмонии — в том, что она не всегда сопровождается высокой температурой и кашлем: обычное дело, если пневмония вызывает повышение до 37 градусов. Одновременно человек чувствует себя абсолютно разбитым, его кожа бледнеет, дышать становится трудно.
Выявленных больных направляют в отделения Владивостокской клинической больницы № 1, а также пульмонологическое отделение краевой клинической больницы № 1. Для профилактики пневмонии врачи советуют делать гимнастику, принимать витамины и правильно питаться.
В то же время в Приморье продолжается противостояние эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала, что в краевой больнице № 2 и Владивостокской клинической больнице № 2 развёрнуты 180 дополнительных койко-мест для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, больные «обычной» пневмонией и те, кто может подхватить коронавирус, будут распределяться по разным медучреждениям. К 13 апреля будут развёрнуты дополнительные койки на базе городских больниц Находки и Уссурийска.