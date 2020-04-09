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Posted 9 апреля 2020, 06:53

Published 9 апреля 2020, 06:53

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Тематическое фото

В больницы Приморья ежедневно обращается до двух десятков больных с пневмонией

9 апреля 2020, 06:53
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Врачи
Врачи отмечают рост заболеваемости пневмонией в Приморском крае. Ежедневно в медучреждения обращается до 20 больных с жалобами на затруднённое дыхание, озноб и слабость. Большинство пациентов госпитализируют в профильные отделения больниц во Владивостоке.

Пневмония, или воспаление лёгких — достаточно распространённое заболевание, которое может иметь бактериальную или вирусную природу, а также развиваться в качестве осложнения после перенесённого гриппа. Она считается одним из самых серьёзных заболеваний и может окончиться летальным исходом, если её не лечить. При этом на ранней стадии обнаружить болезнь сложно, особенно если не обратиться к врачу.

Самолечение в случае пневмонии может только навредить больному. Коварство пневмонии — в том, что она не всегда сопровождается высокой температурой и кашлем: обычное дело, если пневмония вызывает повышение до 37 градусов. Одновременно человек чувствует себя абсолютно разбитым, его кожа бледнеет, дышать становится трудно.

Выявленных больных направляют в отделения Владивостокской клинической больницы № 1, а также пульмонологическое отделение краевой клинической больницы № 1. Для профилактики пневмонии врачи советуют делать гимнастику, принимать витамины и правильно питаться.

В то же время в Приморье продолжается противостояние эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала, что в краевой больнице № 2 и Владивостокской клинической больнице № 2 развёрнуты 180 дополнительных койко-мест для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, больные «обычной» пневмонией и те, кто может подхватить коронавирус, будут распределяться по разным медучреждениям. К 13 апреля будут развёрнуты дополнительные койки на базе городских больниц Находки и Уссурийска.

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#Новости#Общество#Врачи#Больницы#COVID-19
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