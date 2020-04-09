В больницы Приморья ежедневно обращается до двух десятков больных с пневмонией

Пневмония, или воспаление лёгких — достаточно распространённое заболевание, которое может иметь бактериальную или вирусную природу, а также развиваться в качестве осложнения после перенесённого гриппа. Она считается одним из самых серьёзных заболеваний и может окончиться летальным исходом, если её не лечить. При этом на ранней стадии обнаружить болезнь сложно, особенно если не обратиться к врачу.