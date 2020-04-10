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Posted 10 апреля 2020, 09:57

Published 10 апреля 2020, 09:57

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

больница

Прибывших из Москвы приморцев отправят на домашнюю изоляцию

10 апреля 2020, 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi. больница
Вернувшихся из Москвы приморцев поместят на домашнюю изоляцию в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции – такое решение было принято в пятницу, 10 апреля, оперативным штабом в регионе.

По информации официального телеграм-канал правительства края, теперь все пассажиры авиарейсов «Москва – Владивосток», прибывшие в аэропорт дальневосточной столицы и проживающие на территории Приморья, будут обязаны оставаться у себя дома в изоляции в течение 14 дней с момента прибытия.

Жители других российских регионов, прилетевшие во Владивосток из Москвы, будут направлены в обсервацию сроком на две недели.

«Данная мера не распространяется на экипажи судов, лиц, следующих транзитом через воздушный пункт пропуска», - подчеркнули в правительстве Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на прошедшем селекторном совещании президента с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к Владимиру Путину с предложением временно запретить иностранцам летать во Владивосток.

Напомним, по данным на пятницу, 10 апреля, в России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 1786 человек. В итоге, в стране количество заболевших составило 11 917 человек, большинство из них - жители Москвы.

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