Прибывших из Москвы приморцев отправят на домашнюю изоляцию

Posted 10 апреля 2020, 09:57
Published 10 апреля 2020, 09:57
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
По информации официального телеграм-канал правительства края, теперь все пассажиры авиарейсов «Москва – Владивосток», прибывшие в аэропорт дальневосточной столицы и проживающие на территории Приморья, будут обязаны оставаться у себя дома в изоляции в течение 14 дней с момента прибытия.
Жители других российских регионов, прилетевшие во Владивосток из Москвы, будут направлены в обсервацию сроком на две недели.
«Данная мера не распространяется на экипажи судов, лиц, следующих транзитом через воздушный пункт пропуска», - подчеркнули в правительстве Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на прошедшем селекторном совещании президента с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к Владимиру Путину с предложением временно запретить иностранцам летать во Владивосток.
Напомним, по данным на пятницу, 10 апреля, в России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 1786 человек. В итоге, в стране количество заболевших составило 11 917 человек, большинство из них - жители Москвы.