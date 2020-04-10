Прибывших из Москвы приморцев отправят на домашнюю изоляцию

По информации официального телеграм-канал правительства края, теперь все пассажиры авиарейсов «Москва – Владивосток», прибывшие в аэропорт дальневосточной столицы и проживающие на территории Приморья, будут обязаны оставаться у себя дома в изоляции в течение 14 дней с момента прибытия.