Голикова озвучила прогноз по коронавирусу в российских регионах

Posted 13 апреля 2020, 13:32
Published 13 апреля 2020, 13:32
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По её словам, в эти дни в правительстве России завершается дополнительный финансовый расчёт для поддержки регионов по развертыванию койко-мест для больных коронавирусом. 40 тысяч коек уже развёрнуто.
Вице-премьер подчеркнула, что по нарастанию заболевания российские регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Московской области, где в настоящее время уже наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация.
Также Татьяна Голикова отметила, что российские власти пристально следят за развитием ситуации с коронавирусом в мире, что помогает правительству РФ корректировать свои меры по борьбе с инфекцией.
Как ранее сообщало «Восток-Медиа», на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация по распространению коронавируса в РФ меняется ежедневно и не в лучшую сторону. Глава государства подчеркнул, что ближайшие недели станут во многом определяющими, и попросил членов правительства ежесуточно докладывать ему о ситуации.