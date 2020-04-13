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Posted 13 апреля 2020, 13:32

Published 13 апреля 2020, 13:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

больница

Голикова озвучила прогноз по коронавирусу в российских регионах

13 апреля 2020, 13:32
Фото: Медиахолдинг1Mi. больница
Сюжет
COVID-19
Около 95 тысяч коек будет развёрнуто в регионах России для борьбы с коронавирусом – об этом в понедельник, 13 апреля, на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президенту Владимиру Путину доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, в эти дни в правительстве России завершается дополнительный финансовый расчёт для поддержки регионов по развертыванию койко-мест для больных коронавирусом. 40 тысяч коек уже развёрнуто.

Вице-премьер подчеркнула, что по нарастанию заболевания российские регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Московской области, где в настоящее время уже наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация.

Также Татьяна Голикова отметила, что российские власти пристально следят за развитием ситуации с коронавирусом в мире, что помогает правительству РФ корректировать свои меры по борьбе с инфекцией.

Как ранее сообщало «Восток-Медиа», на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация по распространению коронавируса в РФ меняется ежедневно и не в лучшую сторону. Глава государства подчеркнул, что ближайшие недели станут во многом определяющими, и попросил членов правительства ежесуточно докладывать ему о ситуации.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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