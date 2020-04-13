Голикова озвучила прогноз по коронавирусу в российских регионах

Как ранее сообщало «Восток-Медиа», на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация по распространению коронавируса в РФ меняется ежедневно и не в лучшую сторону. Глава государства подчеркнул, что ближайшие недели станут во многом определяющими, и попросил членов правительства ежесуточно докладывать ему о ситуации.