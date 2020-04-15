Приморский посёлок закрыли из-за коронавируса, людей массово проверяют

Posted 15 апреля 2020, 12:21
Published 15 апреля 2020, 12:21
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
«Для предотвращения распространения COVID-19 оперативным штабом Шкотовского района в среду, 15 апреля, принято решение частично ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское, предварительно до 29 апреля. У двух местных жителей, пренебрегших предписаниями о самоизоляции, был подтвержден коронавирус», - сообщают власти региона.
Известно, что в настоящее время территориальное управление Роспотребнадзора совместно с администрацией Шкотовского муниципального района провели работу по выявлению эпидемиологических очагов и людей, которые контактировали с инфицированными. Анализ на коронавирусную инфекцию был взят у 55 жителей посёлка.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что двое приморцев, вернувшихся из Подмосковья, были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оба – жители сельского поселения Подъяпольское Шкотовского района. Позднее диагноз подтвердился. В настоящее время жители посёлка находятся в ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2».
Напомним, в Приморском крае на сегодняшний день зафиксировано 36 заболевших COVID-2019 (+4 за последние сутки). Из них три человека выздоровели, а двое скончались.