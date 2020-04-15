Приморский посёлок закрыли из-за коронавируса, людей массово проверяют

Известно, что в настоящее время территориальное управление Роспотребнадзора совместно с администрацией Шкотовского муниципального района провели работу по выявлению эпидемиологических очагов и людей, которые контактировали с инфицированными. Анализ на коронавирусную инфекцию был взят у 55 жителей посёлка.