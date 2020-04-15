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Posted 15 апреля 2020, 12:21

Published 15 апреля 2020, 12:21

Modified 1 сентября 2022, 02:58

Updated 1 сентября 2022, 02:58

маска

Приморский посёлок закрыли из-за коронавируса, людей массово проверяют

15 апреля 2020, 12:21
Фото: Медиахолдинг1Mi. маска
Приморский посёлок Подъяпольское закрыли из-за коронавируса. Как сообщает вечером в среду, 15 апреля, официальный телеграм-канал правительства Приморского края, въезд и выезд из населённого пункта будет ограничен.

«Для предотвращения распространения COVID-19 оперативным штабом Шкотовского района в среду, 15 апреля, принято решение частично ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское, предварительно до 29 апреля. У двух местных жителей, пренебрегших предписаниями о самоизоляции, был подтвержден коронавирус», - сообщают власти региона.

Известно, что в настоящее время территориальное управление Роспотребнадзора совместно с администрацией Шкотовского муниципального района провели работу по выявлению эпидемиологических очагов и людей, которые контактировали с инфицированными. Анализ на коронавирусную инфекцию был взят у 55 жителей посёлка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что двое приморцев, вернувшихся из Подмосковья, были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оба – жители сельского поселения Подъяпольское Шкотовского района. Позднее диагноз подтвердился. В настоящее время жители посёлка находятся в ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2».

Напомним, в Приморском крае на сегодняшний день зафиксировано 36 заболевших COVID-2019 (+4 за последние сутки). Из них три человека выздоровели, а двое скончались.

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