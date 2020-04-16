Клейма ставить негде: образ депутата от ЛДПР в Хабаровском крае сильно подпортился

Это, пожалуй, единственное, где еще хоть как-то могут ответить народные избранники в Хабаровском крае. С журналистами, призванными донести информацию об их деятельности до народа, у них своеобразные отношения: «зеленый свет» только тем, кого субсидирует правительство Фургала — официально (как телеканал «Губерния», озолотившийся за первые три месяца 2020 года, как не бывало за год при губернаторе Вячеславе Шпорте) или «черным налом» (который, как утверждает наш источник, на днях занесли исполнительному директору радио «КП-Хабаровск» — чтобы история, аналогичная той, что была с Михаилом Сидоровым, больше в эфире не повторялась).