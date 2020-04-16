Клейма ставить негде: образ депутата от ЛДПР в Хабаровском крае сильно подпортился

Posted 16 апреля 2020, 05:43
Published 16 апреля 2020, 05:43
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Поучительная история на разные лады пересказана в сказках народов мира, но, видимо, такие книжки на ночь нынешним депутатам в Хабаровском крае не читали.
Ведь, едва приступив к работе — что в городских думах Хабаровска и Комсомольска, что на более высоком уровне в региональном парламенте — адепты «хабаровского феномена» из ЛДПР принялись ковать собственный имидж, каждый сам по себе. Оно и понятно — фигура общего врага лице «Единой России» уже не актуальна, а запас лозунгов оказался довольно быстро исчерпан. С имиджем, увы, все оказалось плохо.
Мы сейчас не будем брать в расчет истории депутатов, имевших реальные судебные приговоры и до сих пор являющихся фигурантами уголовных дел (как Дмитрий Козлов в Закдуме, например: материалы по его участию в вымогательстве взятки до сих пор рассматриваются прокуратурой). Возьмем ситуации менее острые с точки зрения закона, но не менее показательные с точки зрения характеристики тех, кого в буквальном смысле «понавыбирали».
Последние пару дней — звездный час Натальи Жиряковой, ранее трудившейся на ниве ЖКХ и возглавлявшей управляющую компанию. Сейчас она как глава контрольно-счетной палаты Хабаровской гордумы разносит в пух и прах муниципальный телеканал, который, по ее мнению, неправильно рассчитывал стоимость производства материалов. Сама же, судя по открытым данным, должна субподрядчикам и налоговой несколько сотен тысяч.
Чего стоит председатель Хабаровской гордумы Михаил Сидоров — отставной оперативник наркоконтроля, лишенный 4 года назад прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. В эфире радио «КП-Хабаровск» Сидоров на голубом глазу признается: так и было, да и вообще кто не пьет.
А злостный неплательщик алиментов Владимир Матвеев? По данным одного из хабаровских интернет-ресурсов, он задолжал бывшей жене на содержание двоих детей под полмиллиона рублей.
Бледной тенью своих старших товарищей в гордуме выглядит юный Павел Шестопалов — то ли в самом деле гопник (в худшем смысле этого слова), то ли просто любитель примерять на себя этот образ и делиться им в соцсетях.
В краевой думе отличился недавно Владислав Чечиков: на днях ему предстоит в суде объяснять, почему он обманул работника своей торгующей авто компании на 120 тысяч. Мужчина обратился в прокуратуру, которая встала на его сторону и призвала депутата — коммерсанта к ответу.
Это, пожалуй, единственное, где еще хоть как-то могут ответить народные избранники в Хабаровском крае. С журналистами, призванными донести информацию об их деятельности до народа, у них своеобразные отношения: «зеленый свет» только тем, кого субсидирует правительство Фургала — официально (как телеканал «Губерния», озолотившийся за первые три месяца 2020 года, как не бывало за год при губернаторе Вячеславе Шпорте) или «черным налом» (который, как утверждает наш источник, на днях занесли исполнительному директору радио «КП-Хабаровск» — чтобы история, аналогичная той, что была с Михаилом Сидоровым, больше в эфире не повторялась).
По примеру своего предводителя — главы региона Сергея Фургала, который уже 10 месяцев никак не может выделить время для интервью газете «Молодой дальневосточник XXI век», действует председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе региона Сергей Зюбр. На официальное предложение автора проекта «Сделано в Хабаровске» рассказать о конкретных достижениях партии за послевыборный период, а также планах на перспективу, он не удосужился ответить. Между тем в соответствии со ст. 39 Закона о СМИ руководители органов местного самоуправления и их заместители (а Зюбр занимает оплачиваемую из краевого бюджета должность вице-спикера Закудмы) обязаны предоставлять запрашиваемую журналистами информацию.
Тут снова хочется вернуться к детской литературе и напомнить, что было с героем рассказа Виктора Драгунского, по-тихой облившего прохожего кашей: все тайное становится явным.