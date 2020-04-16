Ситуация напряжённая: три крупных очага заражения коронавирусом выявлены в Приморье

«Ситуация с эпидемией только набирает обороты, растёт выявление новых случаев заболевания, увеличивается количество очагов заражений. Мы делаем сейчас в три раза больше тестов, чем раньше. Подходит к концу карантинный период для граждан, которые приехали из Москвы и других регионов России, из-за рубежа. Все они являются потенциальными носителями инфекции. Лечебная сеть должна быть готовой к приему пациентов, включая тех, у кого обнаружили положительный результат по коронавирусу, и тех, кто ранее находился с ними в контакте», — отметил Олег Кожемяко.