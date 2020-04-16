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Posted 16 апреля 2020, 07:41

Published 16 апреля 2020, 07:41

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

коронавирус

Ситуация напряжённая: три крупных очага заражения коронавирусом выявлены в Приморье

16 апреля 2020, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
В Приморье выявлены три крупных очага заражения COVID-2019. Медикам нужно всерьёз подготовиться к новым случаям заражения. Количество коек для «коронавирусников» также будет увеличено.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, во время совещания губернатор региона Олег Кожемяко подчеркнул, что ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в крае, до сих пор остаётся напряжённой. Не исключено, что количество заболевших увеличится. К этому, в первую очередь, нужно подготовиться медицинским работникам.

«Ситуация с эпидемией только набирает обороты, растёт выявление новых случаев заболевания, увеличивается количество очагов заражений. Мы делаем сейчас в три раза больше тестов, чем раньше. Подходит к концу карантинный период для граждан, которые приехали из Москвы и других регионов России, из-за рубежа. Все они являются потенциальными носителями инфекции. Лечебная сеть должна быть готовой к приему пациентов, включая тех, у кого обнаружили положительный результат по коронавирусу, и тех, кто ранее находился с ними в контакте», — отметил Олег Кожемяко.

В крае на домашнем карантине под наблюдением специалистов находятся более шести тысяч человек. В крае, в рамках режима всеобщей самоизоляции, отменяют массовые мероприятия. Кроме того, в регионе уже обозначены три крупных очага заражения COVID-2019.

«В Приморье развернуто 485 инфекционных коек, которые на 70% обеспечены кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких. У нас есть все необходимые медикаменты. Сейчас получим еще специальные защитные костюмы. Действуют три очага заражения — это Михайловский район, село Подъяпольское, внутрибольничные случаи», — рассказал Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье появятся дополнительные 400 коек для пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. На текущий момент COVID-2019 заразились 40 человек, некоторые из них — несовершеннолетние. Три человека выздоровели, два человека скончались.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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