Картина дня в Приморье: плюс девять заболевших, отставка министра и закрытые кладбища

Жители Владивостока не смогут попасть на кладбища с 18 апреля. Посещения мест захоронений в столице Приморья временно запрещены в связи с угрозой распространения коронавируса. Уже с завтрашнего дня будут закрыты территории Морского, Лесного, Центрального, а также кладбища Аякс на Русском острове. Теперь посещать кладбища разрешено только гражданам, который пришли туда для погребения своих близких.