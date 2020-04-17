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Posted 17 апреля 2020, 13:45

Published 17 апреля 2020, 13:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

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Картина дня в Приморье: плюс девять заболевших, отставка министра и закрытые кладбища

17 апреля 2020, 13:45
Фото: Медиахолдинг1Mi. маска
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Почти 50

В Приморском крае зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших по региону близится к 50. Среди «сомнительных» (тех, кто ждёт подтверждения или опровержения диагноза) — еще 20 человек, в том числе медицинские работники. В целом в России общее количество заражённых COVID-19 достигло 32 008 человек.

Задачи не выполнены

Сергей Максимчук, курировавший вопросы цифрового развития и связи, покинул правительство Приморского края. Приказ об отставке министра губернатор края подписал 17 апреля. Как подчеркнули в правительстве региона, Олег Кожемяко остался недоволен работой своего подчинённого. По его мнению, ни одна из поставленных задач по эффективному цифровому развитию региона так и не была достигнута.

Кладбища закрыты

Жители Владивостока не смогут попасть на кладбища с 18 апреля. Посещения мест захоронений в столице Приморья временно запрещены в связи с угрозой распространения коронавируса. Уже с завтрашнего дня будут закрыты территории Морского, Лесного, Центрального, а также кладбища Аякс на Русском острове. Теперь посещать кладбища разрешено только гражданам, который пришли туда для погребения своих близких.

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