Самолёт привёз более 120 россиян из Японии во Владивосток

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, кроме жителей Приморья на борту были люди из Якутии, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краёв, Амурской, Магаданской и Иркутской областей. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что россиян из-за границы вывозят «партиями», группируя пассажиров на каждый рейс так, чтобы они попали в свой регион, а не оказались перед необходимостью сидеть на карантине за тысячи километров от дома.