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Posted 19 апреля 2020, 11:18

Published 19 апреля 2020, 11:18

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Тематическое фото

Самолёт привёз более 120 россиян из Японии во Владивосток

19 апреля 2020, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Самолет
Ещё одно сообщество застрявших на чужбине россиян вновь оказалось на родной земле — самолёт «Авроры» привёз 123 человека из Японии во Владивосток. Правда, по домам отправиться смогли пока лишь 92 приморца. Прочих приезжих из других регионов разместили на карантин в обсерваторах.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, кроме жителей Приморья на борту были люди из Якутии, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краёв, Амурской, Магаданской и Иркутской областей. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что россиян из-за границы вывозят «партиями», группируя пассажиров на каждый рейс так, чтобы они попали в свой регион, а не оказались перед необходимостью сидеть на карантине за тысячи километров от дома.

Двухнедельная изоляция — обязательное условие для всех новоприбывших. Однако здоровых пассажиров без всяких признаков недомогания отправляют изолироваться дома, в то время как при малейших симптомах ОРВИ их ждёт госпитализация — и не где-нибудь, а сразу в инфекционном боксе.

Эвакуация приморцев из-за рубежа продолжится на будущей неделе — на среду предварительно запланирован рейс из Таиланда во Владивосток. Там возвращения домой ждут 120 человек.

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#Новости#Общество#Самолет#Пассажиры#COVID-19
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