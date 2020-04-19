Самолёт привёз более 120 россиян из Японии во Владивосток

Posted 19 апреля 2020, 11:18
Published 19 апреля 2020, 11:18
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, кроме жителей Приморья на борту были люди из Якутии, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краёв, Амурской, Магаданской и Иркутской областей. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что россиян из-за границы вывозят «партиями», группируя пассажиров на каждый рейс так, чтобы они попали в свой регион, а не оказались перед необходимостью сидеть на карантине за тысячи километров от дома.
Двухнедельная изоляция — обязательное условие для всех новоприбывших. Однако здоровых пассажиров без всяких признаков недомогания отправляют изолироваться дома, в то время как при малейших симптомах ОРВИ их ждёт госпитализация — и не где-нибудь, а сразу в инфекционном боксе.
Эвакуация приморцев из-за рубежа продолжится на будущей неделе — на среду предварительно запланирован рейс из Таиланда во Владивосток. Там возвращения домой ждут 120 человек.