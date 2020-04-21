Индекс самоизоляции в Приморье скоро достигнет дна

Posted 21 апреля 2020, 06:31
Published 21 апреля 2020, 06:31
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По данным сервиса Яндекс, где отображён индекс самоизоляции в крупных городах России, в городах Приморья по-прежнему очень много людей ходят по улицам. А некоторые из них, возможно, и нарушают режим самоизоляции. По сравнению со значениями понедельника, 20 апреля, индекс самоизоляции ухудшился. Так, во Владивостоке, Артёме и Уссурийске он равен 1,7.
Значительно ухудшился рейтинг и в Находкинском городском округе. Он опустился до двух баллов. И только в Арсеньевском городском округе положение дел улучшилось. Там также очень много людей, но индекс самоизоляции равен 2,1.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по данным источников, приближенным к администрации президента РФ, режим самоизоляции в субъектах страны может быть продлён. Либо до конца праздничных дней в мае, либо и вовсе до 1 июня. Но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.
Напомним, в России более 47 тысяч человек заразились COVID-2019. В Приморье 104 человека получили положительные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции.