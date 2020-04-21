Индекс самоизоляции в Приморье скоро достигнет дна

По данным сервиса Яндекс, где отображён индекс самоизоляции в крупных городах России, в городах Приморья по-прежнему очень много людей ходят по улицам. А некоторые из них, возможно, и нарушают режим самоизоляции. По сравнению со значениями понедельника, 20 апреля, индекс самоизоляции ухудшился. Так, во Владивостоке, Артёме и Уссурийске он равен 1,7.