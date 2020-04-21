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Posted 21 апреля 2020, 06:31

Published 21 апреля 2020, 06:31

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

пробка

Индекс самоизоляции в Приморье скоро достигнет дна

21 апреля 2020, 06:31
Фото: Медиахолдинг1Mi. пробка
Сюжет
COVID-19
В Приморье с каждым днём увеличивается количество человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Тех, кто нарушает режим самоизоляции, останавливают на улицах и штрафуют. Однако это жителей региона не пугает. Индекс самоизоляции очень низкий.

По данным сервиса Яндекс, где отображён индекс самоизоляции в крупных городах России, в городах Приморья по-прежнему очень много людей ходят по улицам. А некоторые из них, возможно, и нарушают режим самоизоляции. По сравнению со значениями понедельника, 20 апреля, индекс самоизоляции ухудшился. Так, во Владивостоке, Артёме и Уссурийске он равен 1,7.

Значительно ухудшился рейтинг и в Находкинском городском округе. Он опустился до двух баллов. И только в Арсеньевском городском округе положение дел улучшилось. Там также очень много людей, но индекс самоизоляции равен 2,1.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по данным источников, приближенным к администрации президента РФ, режим самоизоляции в субъектах страны может быть продлён. Либо до конца праздничных дней в мае, либо и вовсе до 1 июня. Но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

Напомним, в России более 47 тысяч человек заразились COVID-2019. В Приморье 104 человека получили положительные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции.

#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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