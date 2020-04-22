Самоизоляция в море: в Приморье решается вопрос об открытии навигации

«Выход в море на своих плавсредствах наиболее полно отвечает возможности осуществить самоизоляцию и уменьшить нагрузку на городскую инфраструктуру в том числе. Кроме всего прочего в море практически отсутствует возможность для контактов с другими людьми по понятным причинам. При этом отдых на воде однозначно благоприятно влияет на состояние нервной и иммунной системы людей, что также позволяет снизить рост числа заболеваний, в том числе и ОРВИ», — говорится в обращении.