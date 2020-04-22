Самоизоляция в море: в Приморье решается вопрос об открытии навигации

Posted 22 апреля 2020, 04:54
Published 22 апреля 2020, 04:54
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Общественность обратилась к губернатору Приморского края с просьбой открыть навигационный период с мая 2020 года. На имя Олега Кожемяко было составлено коллективное письмо, в котором говорится, что открытие навигации в регионе поможет снизить градус социальной напряжённости и недовольства населения.
Инициативные граждане уверяют, что тысячи жителей Владивостока с нетерпением ждали открытия навигации 2020-го года ещё в начале апреля, чтобы вырваться, наконец, из уже опостылевших «четырёх стен» на вольный морской воздух. «Режим самоизоляции» на акватории нарушить сложно, а морская рыбалка давно уже стала любимым хобби для многих.
Для многих приморцев возможность выйти в море — это уже не просто досуг, а образ жизни, подспорье в плане обеспечения свежей рыбой, без которой невозможно представить быт большинства семей.
Авторы обращения категорически согласны, что реальная самоизоляция необходима обществу в данный момент как воздух, чтобы остановить распространение вируса. Однако возможность рыбачить, равно как и поездки на дачи, не должны повлиять на эпидобстановку в регионе.
«Выход в море на своих плавсредствах наиболее полно отвечает возможности осуществить самоизоляцию и уменьшить нагрузку на городскую инфраструктуру в том числе. Кроме всего прочего в море практически отсутствует возможность для контактов с другими людьми по понятным причинам. При этом отдых на воде однозначно благоприятно влияет на состояние нервной и иммунной системы людей, что также позволяет снизить рост числа заболеваний, в том числе и ОРВИ», — говорится в обращении.
В связи со всеми вышеизложенными доводами рыбаки попросили главу Приморья открыть навигацию маломерного флота с 1 мая 2020 года для организации только изолированного семейного отдыха, включая детей, за исключением:
«Активный здоровый образ жизни, рекомендуемый врачами, и самоизоляция в море пойдут только на пользу психологическому и физическому здоровью жителей края, помогут остановить и победить пандемию COVID 19», — заключила инициативная группа жителей Приморского края.