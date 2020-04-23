Коронавирус в Приморье: 185 заражений на 17 территориях (список)

В общей сложности на лечении сейчас находится 160 человек. Наиболее количество подтверждённых диагнозов отмечается во Владивостоке (126). В Артёме подтверждено 18 случаев, Михайловском районе — 10. По пять случаев зарегистрировано в Хасанском и Шкотовском районах, четыре — в Находке, по три — в Большом Камне и Надеждинском районе, по два — в Дальнегорске, Октябрьском округе, по одному — в Арсеньеве, Уссурийске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанском районе, Анучинском и Ханкайском округах.