Коронавирус в Приморье: 185 заражений на 17 территориях (список)

Posted 23 апреля 2020, 07:18
Published 23 апреля 2020, 07:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации оперштаба на 16:00 23 апреля, за минувшие сутки в Приморье диагноз COVID-19 подтвердился ещё у семи человек. Итого — 185 человек с начала эпидемии (23 из них уже вылечились, 2 — умерли). Среди новых инфицированных — 6 взрослых и 1 ребёнок. Есть медработники.
В Минздраве уточнили, что диагноз подтверждён у 3 сотрудников скорой помощи Находки (водитель, фельдшер и подсобный рабочий). Все они на данный момент соблюдают строгий карантин в инфекционном госпитале в Находке.
А вот в «тысячекоечной» больнице, где накануне был выявлен крупный очаг распространения инфекции, выявлены новые контактные. Результаты их анализов пока неизвестны.
В общей сложности на лечении сейчас находится 160 человек. Наиболее количество подтверждённых диагнозов отмечается во Владивостоке (126). В Артёме подтверждено 18 случаев, Михайловском районе — 10. По пять случаев зарегистрировано в Хасанском и Шкотовском районах, четыре — в Находке, по три — в Большом Камне и Надеждинском районе, по два — в Дальнегорске, Октябрьском округе, по одному — в Арсеньеве, Уссурийске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанском районе, Анучинском и Ханкайском округах.
Краевые власти очень просят не пренебрегать режим самоизоляции. Особенно это важно учитывать, так как растёт количество пациентов, которые переносят болезнь фактически без симптомов (например, только кашель или небольшое повышение температуры тела).