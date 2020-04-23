Муниципальная реформа принесла территориям Приморья четверть миллиарда

Posted 23 апреля 2020, 04:59
Published 23 апреля 2020, 04:59
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Общий размер выплат территориям края составит 245 миллионов рублей. Эти деньги разрешается направить на строительство новых спортплощадок и оснащение спорткомплексов оборудованием, на проекты и строительство или ремонт учреждений культуры, закупку музыкальных инструментов или аппаратуры. Кроме того, главы новых округов могут расходовать дотации на развитие и поддержание системы ЖКХ, благоустройство парков, скверов, детских площадок и придомовых территорий, уличное освещение, ремонт дорог и мостов, приобретение спецтехники.
До 10 июня руководители вновь созданных муниципальных округов должны составить перспективные планы развития вверенных им территорий на 2021–2023 годы. Как подчеркнул директор департамента внутренней политики Приморского края Даниил Гончарук, оказанные краем меры поддержки позволят решить массу застарелых проблем, накопившихся в связи с нечётким разграничением полномочий между районами и поселениями, а также послужат отличным плацдармом для дальнейшего устойчивого развития территорий.
В ряде районов, получающих дотацию из бюджета, уже знают, на что направить деньги.
«Все проблемы, на решение которых будут направлены средства, были озвучены ранее самими жителями во время публичных обсуждений вопросов об объединении поселений в муниципальный округ. Мероприятия запланированы и, безусловно, будут выполнены в течение этого года», — подчеркнул глава Октябрьского округа Александр Камленок.
В Лазовском муниципальном округе хотят обустроить современный спортивный зал, организовать освещение улиц, установить новые детские площадки и привести в порядок популярный парк в посёлке Лазо. До сих пор у района не хватало на это средств, и вот теперь принято решение о выделении новому муниципалитету дополнительных 20 миллионов рублей. Глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский заверил, что деньги не будут потрачены зря.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что депутаты краевого парламента на заседании 21 апреля утвердили корректировки в бюджет и перераспределение финансирования по целому ряду госпрограмм в сторону увеличения за счёт федеральных поступлений. Наиболее заметно вырос бюджет госпрограммы «Социальная поддержка населения»: на 1 миллиард 330 миллионов рублей. Расходы по программе «Развитие образования» возрастут на 1 миллиард 238 миллионов рублей. На развитие здравоохранения добавят 280 миллионов рублей, на поддержку экономики — ещё 1 миллиард 349 миллионов рублей в дополнение к ранее запланированному объёму, прибавка на развитие транспортного комплекса составит 848 миллионов рублей. Тогда же было объявлено об увеличении государственных дотаций на поддержку муниципальных бюджетов.