Муниципальная реформа принесла территориям Приморья четверть миллиарда

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что депутаты краевого парламента на заседании 21 апреля утвердили корректировки в бюджет и перераспределение финансирования по целому ряду госпрограмм в сторону увеличения за счёт федеральных поступлений. Наиболее заметно вырос бюджет госпрограммы «Социальная поддержка населения»: на 1 миллиард 330 миллионов рублей. Расходы по программе «Развитие образования» возрастут на 1 миллиард 238 миллионов рублей. На развитие здравоохранения добавят 280 миллионов рублей, на поддержку экономики — ещё 1 миллиард 349 миллионов рублей в дополнение к ранее запланированному объёму, прибавка на развитие транспортного комплекса составит 848 миллионов рублей. Тогда же было объявлено об увеличении государственных дотаций на поддержку муниципальных бюджетов.