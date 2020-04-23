Специальный входной фильтр введён в онкологическом диспансере Приморья

Это сделано для того, чтобы не допустить скученности в приёмные часы. И чтобы сократить контакты между пациентами. Раньше пациенты, при входе в медучреждение, проходили термометрию. Из-за этого образовывалась очередь в самом онкодиспансере. Теперь все эти мероприятия будут проходить в изолированной палатке. А административный вход на время будет предназначен только для сотрудников медучреждения.