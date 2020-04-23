Специальный входной фильтр введён в онкологическом диспансере Приморья

Posted 23 апреля 2020, 07:30
Published 23 апреля 2020, 07:30
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации пресс-службы правительства региона, руководство онкологического диспансера приняли решение принимать пациентов по-новому. Так, входить они будут через специальную изолированную палатку.
«Решение о данной мере принято на оперативном штабе, поддержано губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. При содействии главного управления МЧС по Приморскому краю на период пандемии COVID-19 перед дверями в приемное отделение онкодиспансера для пациентов организован входной фильтр через изолированную и оборудованную палатку», — рассказал главврач диспансера Михаил Волков.
Это сделано для того, чтобы не допустить скученности в приёмные часы. И чтобы сократить контакты между пациентами. Раньше пациенты, при входе в медучреждение, проходили термометрию. Из-за этого образовывалась очередь в самом онкодиспансере. Теперь все эти мероприятия будут проходить в изолированной палатке. А административный вход на время будет предназначен только для сотрудников медучреждения.
В других корпусах онкодиспансера открыто по одному входу. А также в корпусе по адресу Русская, 59 работает отдельный вход для пациентов, которые идут на МРТ, и отдельный — для тех, кто идет на эндоскопические исследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два отделения «тысячекоечной» больницы во Владивостоке были закрыты на карантин. Там коронавирусной инфекцией заразились медицинские сотрудники и пациенты. Произошло это потому, что одна из пациенток проходила лечение в больнице, а потом у неё был выявлен положительный результат теста на наличие опасной инфекции.
Напомним, временно приостановлена химиотерапия в онкологическом центре Первомайского района Владивостока. Процедуру будут производить только тем приморцам, кому нельзя её прервать по жизненным показаниям.