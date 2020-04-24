Дополнительные выплаты начали получать приморские семьи с детьми до 3 лет

Владимир Путин 7 апреля подписал указ, согласно которому на время пандемии коронавируса государство окажет дополнительную помощь семьям с маленькими детьми. Право на еще одно пособие имеют получатели материнского капитала — таковых в Приморье порядка 30 тысяч человек. Произведет выплаты Пенсионный фонд РФ. На каждого ребенка в возрасте от 0 до 3 лет полагается по 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне. Если таких детей в семье несколько, то выплаты умножаются кратно их количеству.