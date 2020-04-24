Дополнительные выплаты начали получать приморские семьи с детьми до 3 лет

Posted 23 апреля 2020, 23:33
Published 23 апреля 2020, 23:33
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Владимир Путин 7 апреля подписал указ, согласно которому на время пандемии коронавируса государство окажет дополнительную помощь семьям с маленькими детьми. Право на еще одно пособие имеют получатели материнского капитала — таковых в Приморье порядка 30 тысяч человек. Произведет выплаты Пенсионный фонд РФ. На каждого ребенка в возрасте от 0 до 3 лет полагается по 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне. Если таких детей в семье несколько, то выплаты умножаются кратно их количеству.
По информации Пенсионного фонда порядок подачи заявлений на выплату максимально прост. Оформить его можно через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru. Сделать это нужно до 1 октября.
Важно отметить, что размер материнского капитала при получении выплат не уменьшится. Они производятся за счет средств федерального бюджета, дополнительно выделенных по поручению президента РФ на социальную поддержку. Подать заявление на получение пособия можно в том числе и в случае, если материнский капитал уже потрачен.
Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России, жители Приморья уже получают деньги. Выплаты начались 17 апреля.
С подробной инструкцией по оформлению выплаты можно ознакомиться в этом видеоролике.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса президент России Владимир Путин ввел целый ряд дополнительных мер соцподдержки. Наряду с оказанием помощи семьям с детьми до 3 лет, глава государства распорядился также на месяц раньше — то есть с июня — начать новые выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, увеличить размер пособия по безработице, предоставить кредитные каникулы гражданам, лишившимся в результате пандемии значительной части доходов.