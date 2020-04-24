Пассажирский автобус наехал на автомобиль во Владивостоке

Posted 24 апреля 2020, 08:47
Published 24 апреля 2020, 08:47
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, ДТП произошло в районе улицы Калинина во Владивостоке. Так, пассажирский автобус № 13 не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего влетел в автомобиль марки Mazda.
Во время удара в салоне автобуса упала 38-летняя женщина. Ей потребовалась медицинская помощь. Теперь компетентные ведомства будут выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале апреля в районе улицы Нейбута автобус протаранил автомобиль. В результате аварии пострадали три человека. Все они находились в салоне легкового автомобиля. Участие в ДТП принял и общественный транспорт.