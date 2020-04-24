Пассажирский автобус наехал на автомобиль во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале апреля в районе улицы Нейбута автобус протаранил автомобиль. В результате аварии пострадали три человека. Все они находились в салоне легкового автомобиля. Участие в ДТП принял и общественный транспорт.