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Posted 24 апреля 2020, 08:47

Published 24 апреля 2020, 08:47

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Пассажирский автобус наехал на автомобиль во Владивостоке

24 апреля 2020, 08:47
Сюжет
Происшествие
В районе улицы Калинина во Владивостоке водитель наехал на транспортное средство. На место происшествия прибыли не только сотрудники полиции, но и скорой медицинской помощи. Одной из пострадавших потребовалась помощь медиков.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, ДТП произошло в районе улицы Калинина во Владивостоке. Так, пассажирский автобус № 13 не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего влетел в автомобиль марки Mazda.

Во время удара в салоне автобуса упала 38-летняя женщина. Ей потребовалась медицинская помощь. Теперь компетентные ведомства будут выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале апреля в районе улицы Нейбута автобус протаранил автомобиль. В результате аварии пострадали три человека. Все они находились в салоне легкового автомобиля. Участие в ДТП принял и общественный транспорт.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Автобус#ДТП
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