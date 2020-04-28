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Posted 28 апреля 2020, 03:47

Published 28 апреля 2020, 03:47

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«Вдвоём нескучно»: очевидцы пытаются выяснить обстоятельства ДТП в Приморье

28 апреля 2020, 03:47
Сюжет
Происшествие
В одном из районов Находки произошло ДТП с участием джипа и большегруза. Пока неизвестно, кто стал виновником аварии. В этом предстоит разобраться компетентным органам. Подписчики в соцсетях пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Кадры с места событий появились в Instagram-паблике dps_nhk. Очевидцы рассказали о том, что в районе Находки, где раньше была расположена мебельная фабрика, произошло ДТП с участием джипа и большегруза. Кто из них не справился с управлением неизвестно. Но, как итог, два автомобиля легли на бок прямо на обочине.

Подписчики попытались выяснить, что именно произошло на дороге города. И пострадал ли кто-то в результате ЧП.

«Вдвоём нескучно. Прилегли отдохнуть», «А кто виноват? Что именно случилось?», «Все живы, я надеюсь?», «А кто-нибудь видел эту аварию, или проезжал мимо», — реакция пользователей соцсетей.

Доподлинно неизвестно, по чьей вине произошло ДТП. В этом теперь, возможно, предстоит разобраться компетентным органам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на бок в Уссурийске завалился автомобиль. Очевидцы распространили кадры с места событий в соцсетях. Водителя на месте аварии не оказалось.

#Новости#Находка#Владивосток#Происшествие#ДТП
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