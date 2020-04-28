«Вдвоём нескучно»: очевидцы пытаются выяснить обстоятельства ДТП в Приморье

Кадры с места событий появились в Instagram-паблике dps_nhk. Очевидцы рассказали о том, что в районе Находки, где раньше была расположена мебельная фабрика, произошло ДТП с участием джипа и большегруза. Кто из них не справился с управлением неизвестно. Но, как итог, два автомобиля легли на бок прямо на обочине.