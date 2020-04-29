vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2020, 07:36

Published 29 апреля 2020, 07:36

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Дальморепродукт» может не пережить этот год

«Дальморепродукт» может не пережить этот год

29 апреля 2020, 07:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
У группы компаний «Дальморепродукт» похоже наметились серьёзные неприятности. Кредитор компании объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Компания АО ХК «Дальморепродукт» продолжает испытывать на себе череду экономических неприятностей. Год назад, предприятие оставшееся без квот было вынуждено сдать все свои суда в аренду. Таким образом компания собиралась сгладить возникшие «финансовые углы».

Несколько дней назад стало известно, что ООО «Дальзавод» в качестве кредитора решило подать в суд заявление о банкротстве АО ХК «ДМП». Сообщается, что долг компании составляет 2 493 490 рублей. данную сумму «Дальморепродукт» должен по решению суда, принятого в ноябре 2019 года.

По информации базы данных СПАРК-Интефакс, операции по счетам компании «Дальморепродукт» в Сбербанке были приостановлены. До этого АО ХК «ДМП» пытались обанкротить дважды — в 2002 и 2013 годах. Примечательно, что в последний раз компанию пыталось банкротить ООО «МТС».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Росрыболовство пыталось расторгнуть договоры по квотам на добычу рыбной продукции с предприятиями, имеющими, по информации ФАС, связи с иностранным инвестором. Тогда квот лишилась целая цепочка компаний, имеющих отношение к известному в Приморье предпринимателю Дмитрию Дремлюге. «Под раздачу» Росрыболовства попали пять компаний. Нарушителями закона по мнению ФАС стали ООО «Зарубинская база флота», ООО «Краб ДВ», ООО «Тайфун», АО «ХК «Дальморепродукт» и ООО «Атлантика». Тогда российские ведомства единым фронтом выступили против того, чтобы «русский украинец, проживающий в США», зарабатывал на вылове приморских ресурсов.

Материалы по теме
Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичейВ Приморье пограничники судятся с "Дальморепродуктом"Из-под рыбного короля в Приморье выбили трон: у компаний Дремлюги отнимают квоты
#Новости#Экономика#Эксклюзив#СПАРК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика