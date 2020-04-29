Ограничительные меры ужесточили в Приморье

Вместе с тем, в оперштабе напомнили, что во время действия режима полной самоизоляции приморцы могут беспрепятственно обращаться за медицинской помощью в экстренных случаях; приезжать к пожилым родственникам старше 65 лет и инвалидам I группы, чтобы ухаживать за ними; ходить в магазины и аптеки, ездить на дачи; выносить мусор и гулять с питомцами на расстоянии не более ста метров от дома.