Ограничительные меры ужесточили в Приморье

Posted 29 апреля 2020, 10:45
Published 29 апреля 2020, 10:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы правительства региона, теперь жителям края не рекомендуется покидать населенные пункты, в которых они проживают или временно пребывают.
Кроме того, накануне региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о том, что с четверга, 30 апреля, в Приморье вводится масочный режим. Таким образом, с этого дня жители края будут обязаны надевать медицинскую маску в магазинах, салонах красоты, общественном транспорте и такси. При этом обязательно соблюдение «социальной» дистанции в 1,5 метра.
Вместе с тем, в оперштабе напомнили, что во время действия режима полной самоизоляции приморцы могут беспрепятственно обращаться за медицинской помощью в экстренных случаях; приезжать к пожилым родственникам старше 65 лет и инвалидам I группы, чтобы ухаживать за ними; ходить в магазины и аптеки, ездить на дачи; выносить мусор и гулять с питомцами на расстоянии не более ста метров от дома.
Нарушители режима полной изоляции могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей. По состоянию на 29 апреля в крае зафиксировано уже 2700 таких нарушений. В правительстве региона отметили, что работа полиции и административных комиссий продолжится и в выходные.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае коронавирус был подтверждён 367 раз. За последние сутки количество заражённых увеличилось на 20 человек.