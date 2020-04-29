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Posted 29 апреля 2020, 10:45

Published 29 апреля 2020, 10:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

маска

Ограничительные меры ужесточили в Приморье

29 апреля 2020, 10:45
Фото: Медиахолдинг1Mi. маска
Ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ужесточили в Приморье.

По информации пресс-службы правительства региона, теперь жителям края не рекомендуется покидать населенные пункты, в которых они проживают или временно пребывают.

Кроме того, накануне региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о том, что с четверга, 30 апреля, в Приморье вводится масочный режим. Таким образом, с этого дня жители края будут обязаны надевать медицинскую маску в магазинах, салонах красоты, общественном транспорте и такси. При этом обязательно соблюдение «социальной» дистанции в 1,5 метра.

Вместе с тем, в оперштабе напомнили, что во время действия режима полной самоизоляции приморцы могут беспрепятственно обращаться за медицинской помощью в экстренных случаях; приезжать к пожилым родственникам старше 65 лет и инвалидам I группы, чтобы ухаживать за ними; ходить в магазины и аптеки, ездить на дачи; выносить мусор и гулять с питомцами на расстоянии не более ста метров от дома.

Нарушители режима полной изоляции могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей. По состоянию на 29 апреля в крае зафиксировано уже 2700 таких нарушений. В правительстве региона отметили, что работа полиции и административных комиссий продолжится и в выходные.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае коронавирус был подтверждён 367 раз. За последние сутки количество заражённых увеличилось на 20 человек.

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