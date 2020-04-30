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Posted 30 апреля 2020, 01:56

Published 30 апреля 2020, 01:56

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

коронавирус

Два приморца победили COVID-2019 за рубежом

30 апреля 2020, 01:56
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
Два жителя Приморья, которые заразились COVID-2019 за рубежом и остались там на лечении, выздоровели. У них отрицательные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции. Их выписали из больницы.

Появилась информация о том, что два жителя региона победили COVID-2019. Они являются сотрудниками ААК «Прогресс», который расположен в Арсеньеве.

В пресс-службе авиационного завода корреспонденту агентства эти сведения подтвердили. И отметили, что сейчас сотрудники находятся в гостинице за рубежом. И соблюдают режим строгой самоизоляции.

«Специалисты ААК „Прогресс“, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции за рубежом, чувствуют себя хорошо. Оба сотрудника по результатам отрицательных тестов были выписаны из больницы», — пояснили в пресс-службе авиационного завода Арсеньева.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце марта два сотрудника завода, которых отправили в командировку в другую страну, заразились коронавирусной инфекцией. Они тут же были госпитализированы в больницу по месту пребывания. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Вместе с ними в командировку были отправлены и другие рабочие. Ещё в конце марта у них был отрицательный результат теста на наличие COVID-2019.

Напомним, в Приморье 367 человек подхватили коронавирус. 40 человек победили опасную инфекцию.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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