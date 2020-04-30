Два приморца победили COVID-2019 за рубежом

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце марта два сотрудника завода, которых отправили в командировку в другую страну, заразились коронавирусной инфекцией. Они тут же были госпитализированы в больницу по месту пребывания. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Вместе с ними в командировку были отправлены и другие рабочие. Ещё в конце марта у них был отрицательный результат теста на наличие COVID-2019.