Два приморца победили COVID-2019 за рубежом

Posted 30 апреля 2020, 01:56
Published 30 апреля 2020, 01:56
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Появилась информация о том, что два жителя региона победили COVID-2019. Они являются сотрудниками ААК «Прогресс», который расположен в Арсеньеве.
В пресс-службе авиационного завода корреспонденту агентства эти сведения подтвердили. И отметили, что сейчас сотрудники находятся в гостинице за рубежом. И соблюдают режим строгой самоизоляции.
«Специалисты ААК „Прогресс“, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции за рубежом, чувствуют себя хорошо. Оба сотрудника по результатам отрицательных тестов были выписаны из больницы», — пояснили в пресс-службе авиационного завода Арсеньева.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце марта два сотрудника завода, которых отправили в командировку в другую страну, заразились коронавирусной инфекцией. Они тут же были госпитализированы в больницу по месту пребывания. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Вместе с ними в командировку были отправлены и другие рабочие. Ещё в конце марта у них был отрицательный результат теста на наличие COVID-2019.