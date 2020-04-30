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Posted 30 апреля 2020, 03:23

Published 30 апреля 2020, 03:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

мужчина

«От мужа любовницы бежит»: голый мужчина в Приморье взорвал соцсети

30 апреля 2020, 03:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. мужчина
В ночное время в районе улицы Пограничная в Находке очевидцы заметили мужчину, который очень быстро бежал по улице «в чём мать родила». У подписчиков появилась своя версия произошедшего.

Видеоматериал с места событий появился в социальной сети Intagram в паблике dps_nhk. Очевидцы рассказали о том, что в одном из районов Находки по улице пробежался мужчина. Всё бы ничего, да вот только тапки он, скорее всего, забыл надеть. И одежду, возможно, тоже. Куда именно так торопился приморец очевидцы не уточнили.

За несколько часов более восьми тысяч подписчиков посмотрели видеоматериал. У каждого из них появилась своя версия произошедшего. Однако некоторые считают, что мужчину якобы нужно найти и привлечь к ответственности за нарушение режима всеобщей самоизоляции.

«Муж жену с любовником застал», «А, может, его ограбили», «Поспорил?», «Почему без маски бежит», «Ну хоть своё место интересное прикрыл», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что свидетелями «голого» шоу стали жители Уссурийского городского округа в середине января. Один из пользователей пояснил, что якобы мужчина просил оказать ему помощь.

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#Новости#Общество#Находка#Владивосток
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