«От мужа любовницы бежит»: голый мужчина в Приморье взорвал соцсети

Posted 30 апреля 2020, 03:23
Published 30 апреля 2020, 03:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Видеоматериал с места событий появился в социальной сети Intagram в паблике dps_nhk. Очевидцы рассказали о том, что в одном из районов Находки по улице пробежался мужчина. Всё бы ничего, да вот только тапки он, скорее всего, забыл надеть. И одежду, возможно, тоже. Куда именно так торопился приморец очевидцы не уточнили.
За несколько часов более восьми тысяч подписчиков посмотрели видеоматериал. У каждого из них появилась своя версия произошедшего. Однако некоторые считают, что мужчину якобы нужно найти и привлечь к ответственности за нарушение режима всеобщей самоизоляции.
«Муж жену с любовником застал», «А, может, его ограбили», «Поспорил?», «Почему без маски бежит», «Ну хоть своё место интересное прикрыл», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что свидетелями «голого» шоу стали жители Уссурийского городского округа в середине января. Один из пользователей пояснил, что якобы мужчина просил оказать ему помощь.