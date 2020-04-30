«От мужа любовницы бежит»: голый мужчина в Приморье взорвал соцсети

Видеоматериал с места событий появился в социальной сети Intagram в паблике dps_nhk. Очевидцы рассказали о том, что в одном из районов Находки по улице пробежался мужчина. Всё бы ничего, да вот только тапки он, скорее всего, забыл надеть. И одежду, возможно, тоже. Куда именно так торопился приморец очевидцы не уточнили.