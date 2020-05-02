На АЗС Группы ННК пресекли хищение нефтепродуктов

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Группы ННК, в момент задержания подозреваемыми от бензовоза был проложен шланг в резервуар с бензином АИ-95, находящийся на территории АЗС. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников службы безопасности Группы ННК и полиции исполнить задуманное злоумышленники не успели.