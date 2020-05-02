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Posted 2 мая 2020, 08:08

Published 2 мая 2020, 08:08

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

бензин

На АЗС Группы ННК пресекли хищение нефтепродуктов

2 мая 2020, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi. бензин
В пятницу, 1 мая, в 3 часа утра отделом экономической безопасности Группы ННК при взаимодействии с УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю на АЗС ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», расположенной в городе Комсомольск-на-Амуре, задержаны лица, подозреваемые в хищении нефтепродуктов из резервуарного парка.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Группы ННК, в момент задержания подозреваемыми от бензовоза был проложен шланг в резервуар с бензином АИ-95, находящийся на территории АЗС. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников службы безопасности Группы ННК и полиции исполнить задуманное злоумышленники не успели.

По предварительным данным, в результате преступных действий группа лиц совершила хищение нефтепродуктов в общем количестве не менее 1900 литров.

После задержания сотрудниками полиции были проведены все необходимые следственные мероприятия, после которых злоумышленники были доставлены в отделение полиции.

По данному факту СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также сотрудники полиции устанавливают других лиц, возможно, также причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новости#Хабаровский край
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