На АЗС Группы ННК пресекли хищение нефтепродуктов

Posted 2 мая 2020, 08:08
Published 2 мая 2020, 08:08
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Группы ННК, в момент задержания подозреваемыми от бензовоза был проложен шланг в резервуар с бензином АИ-95, находящийся на территории АЗС. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников службы безопасности Группы ННК и полиции исполнить задуманное злоумышленники не успели.
По предварительным данным, в результате преступных действий группа лиц совершила хищение нефтепродуктов в общем количестве не менее 1900 литров.
После задержания сотрудниками полиции были проведены все необходимые следственные мероприятия, после которых злоумышленники были доставлены в отделение полиции.
По данному факту СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также сотрудники полиции устанавливают других лиц, возможно, также причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.