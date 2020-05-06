Ещё в одном районе Приморья обнаружен коронавирус

Posted 6 мая 2020, 10:42
Published 6 мая 2020, 10:42
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По информации пресс-службы правительства региона, инфицированная коронавирусом женщина работала проводником поезда Москва – Владивосток и заразилась от одного из пассажиров.
Как сообщили в оперативном штабе, с 30 апреля и до момента получения результатов теста на коронавирус женщина находилась на самоизоляции.
У пациентки не было симптомов заболевания, однако уже первый тест на коронавирус показал положительный результат. В тот же день женщина была госпитализирована в больницу в Уссурийске. В кратчайшие сроки был выявлен круг общения проводника, у всех людей были взяты анализы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по состоянию на среду, 6 мая, в Приморском крае коронавирусная инфекция была выявлена уже у 684 пациентов, 8 из них скончались.
Напомним, сложная ситуация сложилась в Находке. Из-за быстрого роста заболевших в городе вводятся ограничения на выезд и въезд, закрыты два отделения городской больницы.
В целом по России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 10 559 человек. Общее число заражённых опасной инфекцией в стране составило 165 929 человек.