Ещё в одном районе Приморья обнаружен коронавирус

У пациентки не было симптомов заболевания, однако уже первый тест на коронавирус показал положительный результат. В тот же день женщина была госпитализирована в больницу в Уссурийске. В кратчайшие сроки был выявлен круг общения проводника, у всех людей были взяты анализы.