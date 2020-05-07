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Posted 7 мая 2020, 02:14

Published 7 мая 2020, 02:14

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

руль

Жительница Приморья показала, как годовалая дочь водит автомобиль

7 мая 2020, 02:14
Фото: Медиахолдинг1Mi. руль
Сюжет
Автомобиль
Сотрудникам полиции поступило сообщение от жителя Пожарского района Приморья. Он прислал видеоролик, где показано, как на водительском сидении сидит малышка. И управляет автомобилем.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, видеоролик сотрудникам правоохранительных органов прислали на официальную страницу в социальной сети Instagram. Там было показано, как на водительском сидении сидит совсем ещё крохотная малышка. Сидит на коленях у мужчины. И вместе они управляют транспортным средством. Видеозапись опубликовала жительница региона на своей личной странице в соцсетях.

Проведя проверку, сотрудники полиции нашли нарушителей. Это девушка 22 лет, а полуторагодовалая девочка — её дочь. На коленях девочка сидела у своего 25-летнего отца. В отношении взрослых был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь за весёлую поездку семье придётся заплатить четыре тысячи рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иногда несовершеннолетние сами берут ключи от автомобиля у своих родителей. И большинство таких случаев заканчиваются печально. Так, несовершеннолетний в центре Владивостока не только разбил дорогой автомобиль своего отца, но и снёс одну из торговых точек.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#ПДД
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