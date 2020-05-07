Жительница Приморья показала, как годовалая дочь водит автомобиль

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, видеоролик сотрудникам правоохранительных органов прислали на официальную страницу в социальной сети Instagram. Там было показано, как на водительском сидении сидит совсем ещё крохотная малышка. Сидит на коленях у мужчины. И вместе они управляют транспортным средством. Видеозапись опубликовала жительница региона на своей личной странице в соцсетях.