Жительница Приморья показала, как годовалая дочь водит автомобиль

Posted 7 мая 2020, 02:14
Published 7 мая 2020, 02:14
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, видеоролик сотрудникам правоохранительных органов прислали на официальную страницу в социальной сети Instagram. Там было показано, как на водительском сидении сидит совсем ещё крохотная малышка. Сидит на коленях у мужчины. И вместе они управляют транспортным средством. Видеозапись опубликовала жительница региона на своей личной странице в соцсетях.
Проведя проверку, сотрудники полиции нашли нарушителей. Это девушка 22 лет, а полуторагодовалая девочка — её дочь. На коленях девочка сидела у своего 25-летнего отца. В отношении взрослых был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь за весёлую поездку семье придётся заплатить четыре тысячи рублей.