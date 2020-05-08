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Posted 8 мая 2020, 09:11

Published 8 мая 2020, 09:11

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

магазин

Нарушаете? Некоторые магазины во Владивостоке могут закрыть

8 мая 2020, 09:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. магазин
Сюжет
Магазин
Режим самоизоляции и масочный режим нарушают не только сами приморцы, но и представители торговых точек, которым позволили продолжить работу в столь непростой период.

По информации пресс-службы правительства региона, представители исполнительной власти во время рейда выявили магазины, где нарушают нормы. Это магазин в районе улицы Хабаровская и супермаркет зоотоваров на Ладыгина. Руководству было указано на нарушения. Однако представители торговых точек это всячески проигнорировали.

Свою собственную проверку организовали представители управления Роспотребнадзора по краю. Они выяснили, что до сих пор в двух торговых точках нет моющих средств. Следовательно, дезинфекцию там не проводят. Сами сотрудники обслуживают покупателей без масок.

В итоге, выписаны протоколы о временном приостановлении деятельности торговых точек (продуктовый магазин на Хабаровской и супермаркет зоотоваров на Ладыгина). Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы не хотят соблюдать режим всеобщей самоизоляции. На текущей неделе индекс самоизоляции рухнул практически на самое дно. Некоторые жители города, возможно, не считают нужным надевать маски не только на улицах, но даже в общественных местах.

По словам специалистов, в четверг, 7 мая, в краевом центре было выписано 30 административных протоколов в отношении нарушителей самоизоляции. А в майские праздники — почти 300 протоколов.

#Новости#Общество#Владивосток#Магазин#COVID-19
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