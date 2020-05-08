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Posted 8 мая 2020, 05:28

Published 8 мая 2020, 05:28

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

коронавирус

Важная выписка: ещё четыре приморца победили COVID-19

8 мая 2020, 05:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
В Приморье ещё четыре жителя победили коронавирусную инфекцию. Они находились в первом крупнейшем на Дальнем Востоке инфекционном госпитале, который был развёрнут в столице Дальнего Востока.

По информации пресс-службы правительства региона, среди выздоровевших два человека — студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета и врач одной из больниц Владивостока. Ранее они, скорее всего, контактировали с заболевшими COVID-19 и подхватили опасный вирус сами.

После длительного лечения пациенты в пятницу, 8 мая, были выписаны из первого на Дальнем Востоке крупнейшего инфекционного госпиталя COVID+. Он был развёрнут на базе Владивостокской клинической больницы № 4. В госпитале могут принять до 400 пациентов, у которых будут положительные результаты теста на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что количество заразившихся вирусом увеличивается. И пятница, 8 мая, исключением не является. В этот день ещё у 36 человек был подтверждён диагноз. В итоге, в крае уже 763 человека были заражены. Пока только 134 приморца смогли победить опасную инфекцию. 10 человек от коронавируса скончались.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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