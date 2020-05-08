Важная выписка: ещё четыре приморца победили COVID-19

Posted 8 мая 2020, 05:28
Published 8 мая 2020, 05:28
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы правительства региона, среди выздоровевших два человека — студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета и врач одной из больниц Владивостока. Ранее они, скорее всего, контактировали с заболевшими COVID-19 и подхватили опасный вирус сами.
После длительного лечения пациенты в пятницу, 8 мая, были выписаны из первого на Дальнем Востоке крупнейшего инфекционного госпиталя COVID+. Он был развёрнут на базе Владивостокской клинической больницы № 4. В госпитале могут принять до 400 пациентов, у которых будут положительные результаты теста на наличие коронавирусной инфекции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что количество заразившихся вирусом увеличивается. И пятница, 8 мая, исключением не является. В этот день ещё у 36 человек был подтверждён диагноз. В итоге, в крае уже 763 человека были заражены. Пока только 134 приморца смогли победить опасную инфекцию. 10 человек от коронавируса скончались.