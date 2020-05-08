Важная выписка: ещё четыре приморца победили COVID-19

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что количество заразившихся вирусом увеличивается. И пятница, 8 мая, исключением не является. В этот день ещё у 36 человек был подтверждён диагноз. В итоге, в крае уже 763 человека были заражены. Пока только 134 приморца смогли победить опасную инфекцию. 10 человек от коронавируса скончались.